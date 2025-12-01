Bloomberg: Индия нашла альтернативу российской нефти в Латинской Америке

Индия импортировала около 1,7 млн баррелей российской нефти в сутки, однако санкции США, введённые в прошлом месяце против двух крупнейших российских экспортёров — «Роснефти» и «Лукойла», — поставили бы переработчиков в щекотливое положение в случае продолжения закупок. Нервозность вокруг покупки российской нефти усилилась и после того, как президент США Дональд Трамп в августе удвоил пошлины на все импортируемые из Индии товары — до 50%.