Bloomberg: Индия нашла альтернативу российской нефти в Латинской Америке

Как отмечает Bloomberg, путешествие длиной около 11 000 миль (17 700 км) показывает, какие усилия приходится прилагать индийским НПЗ, чтобы найти поставки вне России после того, как США ужесточили ограничения на поставки дешевой российской нефти.
Супертанкеры класса VLCC Cobalt Nova и Olympic Lion покинули южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый с грузом около 2 млн баррелей нефти, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Согласно статье, прибытие в Индию ожидается в январе.
По данным новостного агентства, это первые поставки сырой нефти из Гайаны в Индию с 2021 года, когда два танкера, каждый с грузом в 1 млн баррелей, совершили такой же маршрут.
Индия импортировала около 1,7 млн баррелей российской нефти в сутки, однако санкции США, введённые в прошлом месяце против двух крупнейших российских экспортёров — «Роснефти» и «Лукойла», — поставили бы переработчиков в щекотливое положение в случае продолжения закупок. Нервозность вокруг покупки российской нефти усилилась и после того, как президент США Дональд Трамп в августе удвоил пошлины на все импортируемые из Индии товары — до 50%.
Согласно Bloomberg, танкер Olympic Lion везет партию гайанской нефти сорта Golden Arrowhead в Парадип на восточном побережье Индии, где государственная Indian Oil Corp. управляет НПЗ мощностью 300 тыс баррелей в сутки. Нефть была закуплена у ExxonMobil Inc. через тендер в октябре.
Танкер Cobalt Nova, перевозящий смешанную партию сортов Liza и Unity Gold, вероятнее всего разгрузится в Мумбаи или Вишакхапатнаме, где расположены заводы Hindustan Petroleum Corp. Компания закупила по 1 млн баррелей каждого из этих сортов с поставкой в конце декабря — начале января, говорится в статье.