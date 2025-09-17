Ричмонд
Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Берлин изменил позицию и поддержал передачу Киеву доходов от замороженных российских активов, пишет Bloomberg.

Источник: Christian Spicker/IMAGO/TASS

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — сообщило агентство со ссылкой на источники.

Как указано в публикации, ранее власти страны с осторожностью относились к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и иммунитет государственной собственности.

По данным Bloomberg, изменение позиции Берлина связано с опасениями, что возможное ослабление поддержки Украины со стороны США ляжет на немецкую экономику, что может еще больше подстегнуть подъем крайне правых сил в Германии.

Как заявил в среду РИА Новости бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, он пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о таких планах.

Заморозка активов

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.

В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

