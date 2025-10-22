Bloomberg узнал о ежедневном экспорте Китая в США в $1 млрд

По данным Bloomberg, товары на сумму около $1 млрд ежедневно пересекают Тихий океан из Китая в США, причем в сентябре объемы немного выросли по сравнению с августом. Несмотря на двузначное снижение общей стоимости торговли за последние полгода, поставки некоторых товаров даже увеличились по сравнению с 2024 годом, несмотря на напряжённые торговые отношения между Пекином и Вашингтоном.
Так, например, согласно анализу Bloomberg на основе данных китайской таможни, выросли поставки электронных сигарет. Электровелосипеды также пользуются устойчивым спросом в США: в течение лета китайские компании экспортировали их на сумму свыше $500 млн, что несколько больше, чем годом ранее.
Согласно статье, экспорт катодов из рафинированной меди вырос практически с нуля до $270 млн за последние три месяца, а поставки электрических кабелей увеличились на 87%, достигнув $405 млн.
На основе этих данных Bloomberg приходит к выводу, что тарифы США имеют ограниченную эффективность в контроле над импортом — влияние Китая в таких секторах, как редкоземельные металлы и электроника, делает его продукцию труднозаменимой, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Согласно данным, которые приводит в своей статье новостное агентство, в третьем квартале в США поступили китайские товары на сумму более $100 млрд, что помогло Пекину сохранить экономический рост на уровне, необходимом для достижения годовой цели. Это также увеличило торговый профицит в пользу Китая до $67 млрд.
«Крепкие позиции Китая в глобальных цепочках поставок дают ему некоторое преимущество в переговорах с американскими импортёрами в ближайшей перспективе», — написали экономисты Bloomberg Чан Шу и Дэвид Ку, при этом предупредив, что другим странам не удастся быстро заменить Китай в роли поставщика для США. «Перестройка производств займёт время», — добавили они.
Однако, несмотря на некоторую устойчивость, ущерб, нанесённый торговле между США и Китаем в этом году, уже превысил потери, зафиксированные во время первого президентского срока Трампа, сообщает Международный валютный фонд.
«Торговый развод между США и Китаем, по всей видимости, происходит быстрее, чем во время тарифного конфликта 2018−2019 годов», — говорится в отчете фонда за этот месяц.