Bloomberg: ЕС хочет ограничить поставки нефти РФ по трубопроводу «Дружба»

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ, однако затронет СПГ. Еврокомиссар подчеркнул, что работы по полному отказу от ископаемого российского топлива будут продолжены, но сроков реализации этой стратегии он не назвал.