Bloomberg: экспорт американского СПГ достиг рекорда к зимнему сезону

Ожидается, что в ноябре США отправят 10,7 млн тонн СПГ, пишет новостное агентство со ссылкой на данные отслеживания судов от Kpler. Это примерно на 40% больше, чем в тот же месяц прошлого года, подчеркивается в статье.
Согласно Bloomberg, дополнительные объемы поставок могут снизить цены на газ в Европе и Азии в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что похолодание увеличит спрос на топливо для отопления. В четверг фьючерсы на газ в Европе опустились до минимального уровня более чем за год, а цены в Азии — регионе, где находятся крупнейшие импортёры, — опустились до самого низкого уровня примерно за месяц.
Как отмечает новостное агентство, новые проекты будут поддерживать рост экспорта американского СПГ в течение ближайших лет, при этом ожидается, что производство удвоится к концу десятилетия. Объект Plaquemines сейчас наращивает объемы, а терминал Golden Pass может отправить свою первую партию до конца зимы.