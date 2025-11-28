Ричмонд
Bloomberg: экспорт американского СПГ достиг рекорда к зимнему сезону

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в этом месяце, по прогнозам, достигнет рекордного уровня. Как сообщает Bloomberg, это поможет сдержать рост цен в Азии и Европе с началом зимы.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Ожидается, что в ноябре США отправят 10,7 млн тонн СПГ, пишет новостное агентство со ссылкой на данные отслеживания судов от Kpler. Это примерно на 40% больше, чем в тот же месяц прошлого года, подчеркивается в статье.

Согласно Bloomberg, дополнительные объемы поставок могут снизить цены на газ в Европе и Азии в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что похолодание увеличит спрос на топливо для отопления. В четверг фьючерсы на газ в Европе опустились до минимального уровня более чем за год, а цены в Азии — регионе, где находятся крупнейшие импортёры, — опустились до самого низкого уровня примерно за месяц.

Как отмечает новостное агентство, новые проекты будут поддерживать рост экспорта американского СПГ в течение ближайших лет, при этом ожидается, что производство удвоится к концу десятилетия. Объект Plaquemines сейчас наращивает объемы, а терминал Golden Pass может отправить свою первую партию до конца зимы.

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше