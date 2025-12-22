Ричмонд
Bloomberg: экспорт российского СПГ в Китай достиг рекордного уровня

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай достиг рекорда в ноябре. Покупатели игнорировали риск западных санкций, чтобы получить более дешевое топливо, пишет агентство Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает новостное агентство со ссылкой на данные таможни, поставки суперохлажденного газа из России в прошлом месяце более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,6 млн тонн. Это позволило России обойти Австралию и стать вторым по величине поставщиком Китая после Катара, говорится в статье.

Россия обратилась к крупнейшему газовому рынку Азии, чтобы компенсировать снижение поставок в Европу. Для повышения привлекательности своего газа ей пришлось снизить цены. По данным Bloomberg, российский СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков Китая: запрашиваемая цена была примерно на 10% ниже среднего показателя, составившего $9,85 за млн британских тепловых единиц в ноябре.

С августа Китай начал импортировать газ с российского завода «Арктик СПГ 2» через удаленный терминал в Бейхае, сообщает новостное агентство. Тем не менее, российские производители вынуждены сократить объемы из-за зимних льдов, осложняющих экспорт.

В то же время, по данным Bloomberg, Китай не импортировал американский СПГ с февраля, частично из-за торговых конфликтов и слабого спроса. Крупные китайские компании также все чаще диверсифицируют свои источники, пытаясь продавать контрактные объемы на мировых рынках. Как пишет новостное агентство, это гораздо проще сделать с американскими контрактами, не содержащими условия о месте назначения.

