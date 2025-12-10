Bloomberg объяснил подорожание серебра до максимума за историю торгов

Согласно Bloomberg, серебро за этот год подорожало более чем в два раза, что значительно превышает 60%-ное повышение цен на золото. Его рост ускорился после исторического дефицита предложения в октябре. Хотя дефицит ослаб, поскольку металл поступает в хранилища Лондона, ставки на заемные средства остаются высокими, что указывает на сохраняющуюся напряженность. Другие рынки также сталкиваются с ограничениями предложения, при этом, как пишет Bloomberg, запасы в Китае находятся на уровне десятилетнего минимума.