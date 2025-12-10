Ричмонд
Bloomberg объяснил подорожание серебра до максимума за историю торгов

Серебро продолжило рост после того, как впервые превысило отметку $60 за унцию. Как сообщает Bloomberg, рост цен связан с дефицитом предложения и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС США.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным новостного агентства, цена на серебро выросла на 1,3%, достигнув рекорда в $61,4797 за унцию в среду. Как поясняется в статье, быстрое продвижение белого металла в последние дни поддерживается спекулятивными вложениями, предполагающими, что центральный банк США снизит ставку на четверть пункта по итогам заседания 9—10 декабря. Снижение ставок обычно является благоприятным фактором для бездоходных драгоценных металлов.

Согласно Bloomberg, серебро за этот год подорожало более чем в два раза, что значительно превышает 60%-ное повышение цен на золото. Его рост ускорился после исторического дефицита предложения в октябре. Хотя дефицит ослаб, поскольку металл поступает в хранилища Лондона, ставки на заемные средства остаются высокими, что указывает на сохраняющуюся напряженность. Другие рынки также сталкиваются с ограничениями предложения, при этом, как пишет Bloomberg, запасы в Китае находятся на уровне десятилетнего минимума.

Рост цен также поддерживается притоком средств в биржевые фонды, обеспеченные серебром, говорится в статье. По данным Bloomberg, на прошлой неделе приток капитала в такие фонды был максимальным с июля. Во вторник резко вырос объём сделок с правом покупки на крупнейший фонд этого типа — до уровней, наблюдавшихся во время недавнего резкого скачка, — что говорит о том, что инвесторы рассчитывают на дальнейший рост.

Инвесторы также ждут ясности по поводу возможного введения США тарифов на серебро, после того как металл был добавлен в список критически важных минералов страны в прошлом месяце. Это беспокойство удерживает часть металла на территории Соединенных Штатов, поддерживая запасы в хранилищах Comex на исторически высоком уровне, несмотря на их снижение с пиковых значений в октябре.

Согласно статье, на 11:19 утра в Сингапуре серебро торговалось по цене $61,0108 за унцию, что на 0,6% выше, чем днем ранее. Золото немного подорожало, достигнув $4 209,62. Платина и палладий подешевели. Индекс доллара Bloomberg Spot остался неизменным после того, как закрыл предыдущую сессию с ростом на 0,1%.

