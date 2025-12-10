Bloomberg объяснил подорожание серебра до максимума за историю торгов

По данным новостного агентства, цена на серебро выросла на 1,3%, достигнув рекорда в $61,4797 за унцию в среду. Как поясняется в статье, быстрое продвижение белого металла в последние дни поддерживается спекулятивными вложениями, предполагающими, что центральный банк США снизит ставку на четверть пункта по итогам заседания
Согласно Bloomberg, серебро за этот год подорожало более чем в два раза, что значительно превышает 60%-ное повышение цен на золото. Его рост ускорился после исторического дефицита предложения в октябре. Хотя дефицит ослаб, поскольку металл поступает в хранилища Лондона, ставки на заемные средства остаются высокими, что указывает на сохраняющуюся напряженность. Другие рынки также сталкиваются с ограничениями предложения, при этом, как пишет Bloomberg, запасы в Китае находятся на уровне десятилетнего минимума.
Рост цен также поддерживается притоком средств в биржевые фонды, обеспеченные серебром, говорится в статье. По данным Bloomberg, на прошлой неделе приток капитала в такие фонды был максимальным с июля. Во вторник резко вырос объём сделок с правом покупки на крупнейший фонд этого типа — до уровней, наблюдавшихся во время недавнего резкого скачка, — что говорит о том, что инвесторы рассчитывают на дальнейший рост.
Инвесторы также ждут ясности по поводу возможного введения США тарифов на серебро, после того как металл был добавлен в список критически важных минералов страны в прошлом месяце. Это беспокойство удерживает часть металла на территории Соединенных Штатов, поддерживая запасы в хранилищах Comex на исторически высоком уровне, несмотря на их снижение с пиковых значений в октябре.
Согласно статье, на 11:19 утра в Сингапуре серебро торговалось по цене $61,0108 за унцию, что на 0,6% выше, чем днем ранее. Золото немного подорожало, достигнув $4 209,62. Платина и палладий подешевели. Индекс доллара Bloomberg Spot остался неизменным после того, как закрыл предыдущую сессию с ростом на 0,1%.