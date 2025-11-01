Bloomberg: ЦБ наращивают закупки золота даже по рекордно высокой цене

Согласно отчету Всемирного золотого совета (WGC), на который ссылается издание, в третьем квартале 2025 года центральные банки приобрели 220 тонн золота — это на 28% больше, чем за предыдущий квартал. Наибольший объем закупок пришёлся на Национальный банк Казахстана, а Центральный банк Бразилии возобновил покупки впервые за четыре года.
За двенадцать месяцев, завершившихся в сентябре, ЦБ увеличили золотой запас на 634 тонны — показатель ниже, чем в аналогичные периоды последних трех лет, но превышающий средние значения до 2022 года.
По прогнозу WGC, к концу 2025 года годовой объем закупок золота центральными банками может достичь 750−900 тонн. Старший аналитик рынка WGC Луиза Стрит отметила, что основной спрос обусловлен геополитической напряжённостью, инфляцией и неопределенностью на глобальных рынках, усиливая интерес к защитным активам.
Несмотря на недавнюю коррекцию, за год золото подорожало примерно на 50%, достигнув исторического максимума в $4380 за унцию в начале ноября. Рост цен связывают как с активными покупками центробанков, так и с увеличением интереса со стороны инвесторов, стремящихся защитить капитал. Причем 66% спроса третьего квартала осталось непрозрачным, отмечает WGC.
Спрос на золотые слитки среди инвесторов увеличился на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал рост цен и желание не упустить дальнейший подъем. Аналитики WGC считают, что интерес к драгоценному металлу сохранится как минимум до конца года.
Третий квартал был также рекордным для ETF, обеспеченных золотом: приток средств на глобальном уровне достиг 26 млрд долларов. Инвесторов подталкивают ожидания смягчения монетарной политики и опасения касательно состояния экономики США. На прошлой неделе ФРС снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, но дальнейшие шаги пока не определены.
Рост цен негативно отразился на рынке ювелирных изделий — потребление упало до минимума с 2020 года, однако в денежном выражении ювелирные продажи выросли на 13% и достигли $41 млрд.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».