Bloomberg: ЦБ наращивают закупки золота даже по рекордно высокой цене

Согласно отчету Всемирного золотого совета (WGC), на который ссылается издание, в третьем квартале 2025 года центральные банки приобрели 220 тонн золота — это на 28% больше, чем за предыдущий квартал. Наибольший объем закупок пришёлся на Национальный банк Казахстана, а Центральный банк Бразилии возобновил покупки впервые за четыре года.