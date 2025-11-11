Bloomberg: большинство индийских НПЗ отказались покупать нефть РФ в декабре

Как пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники, пять крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний не разместили заказы на поставку российской нефти в декабре. Обычно такие сделки на следующий месяц заключаются до 10-го числа текущего, отмечается в статье.
Изменение в политике закупок Индии произошло после того, как президент Дональд Трамп сначала удвоил в августе тарифы на все индийские товары до 50%, а затем в прошлом месяце ввёл санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». За последние годы страна стала сильно зависеть от дешёвой российской нефти и столкнулась с обвинениями со стороны США в том, что таким образом она помогает финансировать войну Кремля против Украины.
Согласно Bloomberg, нынешняя осторожность Индии может быть частично связана с продолжающимися торговыми переговорами между Нью-Дели и Вашингтоном. В понедельник Трамп заявил, что две страны «довольно близки» к заключению сделки. По словам источников, в рамках переговоров Индия пообещала увеличить закупки американской нефти.
По данным новостного агентства, к настоящему времени только две компании — Indian Oil Corp. (IOC) и Nayara Energy Ltd. — приобрели определённые объёмы российской нефти на декабрь. IOC закупила сырьё у поставщиков, не находящихся под санкциями, тогда как Nayara, частично принадлежащая «Роснефти», продолжает полностью полагаться на российскую нефть.
В этом году на долю России пришлось 36% индийского импорта нефти, однако поиск альтернативных источников поставок может упроститься из-за надвигающегося избытка нефти на мировом рынке, пишет Bloomberg. IOC намерена закупить до 24 млн баррелей нефти из стран Америки с поставкой в январе-марте, а Hindustan Petroleum недавно приобрела 4 млн баррелей нефти из США и Ближнего Востока для поставки в январе.