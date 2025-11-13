Bloomberg: более 300 брендов боятся лишиться товарных знаков в РФ

«Россия — очень крупный рынок, и некоторые [наши] клиенты, которые сказали в 2022 году, что не вернутся, начинают переосмысливать свое решение и хотят зарегистрировать свои торговые марки», — цитирует агентство представителя финской юридической фирмы Papula-Nevinpat Риику Палмос.
Теперь же, по данным Bloomberg, многие компании, среди которых Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, обеспокоены нормой Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой товарный знак может лишиться охраны, если правообладатель не использует его три года подряд.
В то же время агентство напоминает, что бренды могут подать заявку на продление срока действия товарного знака. По его данным, за 2024 год в Роспатент было подано более 15 тыс. заявок от иностранных компаний, что больше, чем в любой из предыдущих пяти лет.
«В какой-то момент, в будущем, все могут захотеть вернуться в Россию и продолжить с того места, на котором остановились», — цитирует агентство мнение юриста Stevens Hewlett & Perkins Робина Уэбстера, который занимается вопросами регистрации брендов.