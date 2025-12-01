Блогер Лерчек рассказала о сумме долга перед налоговой

«ФНС провели… проверку по факту вывода средств в Дубай. Это проверка установила, что все эти действия были законными, именно с законных действий был доначислен налог… который есть все желание оплатить, но нет такой возможности, потому что на счета и имущество наложен арест», — сказала она журналистам после заседания суда.