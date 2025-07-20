Бизнес оценил данные о массовом потоке туристов из ЕС в Калининград

«Если говорить о классическом туристическом потоке, иностранных граждан, приезжающих в Калининградскую область с целью отдыха, немного. Это единичные визиты. Кроме того, нельзя сказать, что с 2018—2019 годов произошел значительный рост числа иностранных гостей. Изменился скорее формат их передвижения. Если раньше они могли прилетать прямыми рейсами — например, из Кельна в Москву, то теперь из-за ограничений они едут автомобилями, стоят в многокилометровых пробках на границе с Калининградской областью. Возможно, именно из-за невозможности использовать авиатранспорт и железнодорожный транспорт, автопоток стал заметнее», — объяснил Куренков.