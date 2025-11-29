Бизнес отреагировал на «эффект Долиной» и использует его для маркетингового креатива

Ограничение будет действовать, пока деньги покупательнице полностью не вернут, говорит глава отдела маркетинговых коммуникаций «Бургер Кинг» Диана Халилова: «Для нас это нестандартный шаг. Решились, потому что история Ларисы Долиной — это не просто частный случай. К сожалению, она задала опасный тренд, когда подобные действия могут восприниматься как норма. Наш поступок — способ вернуть фокус общественного внимания на самих пострадавших и на суть проблемы. Абсолютно не ограничиваем право жильцов дома на заказ нашей еды. Такая возможность сохраняется через агрегаторы. Это не блокировка конкретного адреса, а временная приостановка прямой доставки именно от нашего имени — ключевое отличие. В нашем собственном приложении “Бургер Кинг” ограничили доставку. Естественно, это затрагивает остальных жильцов. Дискриминацию мы в данном случае исключаем, так как заказать нашу продукцию возможно через доставку агрегаторов».