Бизнес навынос: в Совфеде предложили запретить работу складов и ПВЗ в жилых домах

Склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) оказались под угрозой — власти могут запретить открывать их на первых этажах жилых зданий. Поводом послужили многочисленные жалобы жильцов, которым мешают погрузочно-разгрузочные работы и присутствие курьеров. Правда, радикальный запрет может привести к негативным последствиям для малого и среднего бизнеса, предупреждают эксперты, в связи с чем требуется взвешенный подход к реализации инициативы. Что ждет склады и ПВЗ — в материале «Известий».
Правовой вакуум
В России могут запретить открывать дарксторы и пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов. С такой инициативой выступил сенатор Олег Голов. Уведомление о подготовке соответствующего законопроекта он уже направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой (письмо имеется в распоряжении «Известий»).
Правовой вакуум, вызванный отсутствием юридического определения понятия «даркстор», по мнению сенатора, позволяет обходить существующие ограничения. И это становится серьезной проблемой, поскольку деятельность подобных объектов приводит к системному нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания, создавая угрозу здоровью и безопасности жильцов.
Среди подобных проблем представитель Совфеда выделяет нарушение транспортной безопасности и экологии дворовых территорий. Ежедневно в непосредственной близости от жилых помещений оказываются до 15 грузовых машин. Это, как указывает Голов, нередко приводит к повреждению личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий, а также создает препятствия для свободного передвижения пешеходов, особенно детей и маломобильных граждан. Кроме того, подъезды к жилым домам оказываются заблокированы грузовым транспортом, что, ко всему прочему, затрудняет доступ к ним экстренных служб.
Дополнительную опасность представляют загрязнение дворовых территорий горюче-смазочными материалами и загазованность воздуха из-за работающих двигателей.
Отсутствие четкой законодательной базы приводит к тому, что все эти проблемы остаются нерешенными, несмотря на многочисленные жалобы граждан в контролирующие и надзорные органы, обращает внимание сенатор. В связи с этим он предлагает закрепить юридическое понятие определения «даркстор», установив запрет на размещение подобных объектов в многоквартирных жилых домах, внеся изменения в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Правительству в этом случае предстоит разработать специальные требования к размещению объектов дистанционной торговли, предусматривающие их удаленность от жилых и санитарно-защищенных зон.
При этом важно, по словам Голова, усилить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан и несоблюдение правил погрузочно-разгрузочных работ.
Принятие инициативы позволит восстановить баланс между развитием современных форматов торговли и обеспечением конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, убежден сенатор.
Изобилие альтернатив
В беседе с «Известиями» Олег Голов отмечает, что проблема с организацией складов и ПВЗ в жилых домах сегодня крайне актуальна. Количество таких объектов многократно увеличилось в связи с бурным развитием онлайн-торговли, во многом спровоцированным пандемией COVID-19.
— Особенно острой проблема становится в старых жилых районах с плотной застройкой, где дворовые территории изначально не рассчитаны на интенсивное движение грузового транспорта, — уточняет сенатор.
При этом он признает, что запрет на размещение складов и ПВЗ в жилых домах потребует от продавцов адаптации бизнес-моделей. Среди краткосрочных последствий Голов выделяет необходимость поиска альтернативных помещений, временное увеличение логистических издержек и пересмотр схем доставки товаров.
Однако в средне- и долгосрочной перспективе новое ограничение, как считает собеседник «Известий», приведет к формированию прозрачных и понятных правил размещения объектов дистанционной торговли и создаст равные условия для всех участников рынка. Это также поспособствует развитию специализированной инфраструктуры для электронной коммерции, повысит эффективность логистических процессов, приведет к снижению конфликтов с местными жителями и улучшит репутацию компаний.
Уже сегодня существует ряд альтернативных мест, которые могут быть эффективны с точки зрения бизнеса, дополняет сенатор. В их числе — специализированные логистические хабы на окраинах городов, выгодные более низкой арендной ставкой по сравнению с центральными районами, нежилые помещения в коммерческих зданиях и неиспользуемые промышленные объекты. Еще одна альтернатива — модульные конструкции в специально отведенных местах, например в транспортных узлах.
— Важно, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен переходный период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь, — подчеркивает Голов.
Важная инфраструктура
Сегодня в России действительно наметилась тенденция к активному размещению дарксторов и пунктов выдачи заказов на первых этажах жилых домов, отмечает доцент МГПУ, руководитель образовательной программы «Цифровое и потребительское право» Никита Козинец. Особенно активно склады открываются в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Такие объекты находятся в густонаселенных районах и обеспечивают доставку за 15−30 минут. По данным «Яндекс Карт», на начало марта 2025 года в России работало 185 тыс. пунктов выдачи заказов, приводит статистику эксперт. Это на 42% больше, чем годом ранее.
Доля объектов с дарксторами в структуре «последней мили» в Москве и Санкт-Петербурге выросла выше четверти от всех точек доставки, указывает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В одной лишь столице насчитывается около полутысячи таких складских помещений.
Всё чаще жильцы домов, в которых размещены дарксторы и ПВЗ, жалуются на шум под окнами, разгрузку фур в ночное время и постоянное движение курьеров в подъездах, обращает внимание парламентарий. Предложение наконец зафиксировать в законодательстве понятие «даркстор» и запретить размещение таких помещений на первых этажах жилых зданий является важным, ведь формально организация складов в таких местах сейчас запрещена, уверен он.
— Но пока закон не называет даркстор складом, компании оформляют помещения как магазины, а значит, могут спокойно принимать товар, сортировать заказы и отгружать курьерам прямо из двора дома, — разъясняет Говырин.
Важно, впрочем, не забывать, что за термином «даркстор» стоит живая инфраструктура современной торговли, без которой привычный ритм доставки окажется невозможным, уточняет депутат. Для малого и среднего бизнеса организация складов и ПВЗ в жилых домах нередко является способом выжить, дополняет он. Торговля через маркетплейсы стала основным каналом продаж для тысяч предпринимателей, и быстрое исполнение заказов часто зависит от физической близости к клиенту. Аренда помещения в жилом доме при этом обходится дешевле, чем в торговом центре, а транспортная логистика оказывается проще.
Выигрывают от близости дарксторов и ПВЗ к жилым домам и покупатели, считает Говырин. Срок доставки товаров составляет менее часа, а возможность забрать заказ по пути домой становится стандартом. Опросы показывают, что до 78% россиян готовый платить за экспресс-доставку, указывает Козинец. И дарксторы в жилых домах играют в этом процессе ключевую роль.
Предложенная Олегом Головым инициатива направлена на решение важной проблемы — обеспечение комфортной среды проживания для граждан, полагает руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой. Однако необходимо тщательно проанализировать потенциальные последствия ее реализации для экономики и потребителей, убежден он.
— Важно учитывать, что пункты выдачи заказов и склады в жилых домах в значительной степени обеспечивают доступность товаров и услуг, особенно для жителей удаленных районов и маломобильных групп населения. Перенос этих объектов за пределы жилых массивов может усложнить процесс получения заказов и снизить привлекательность онлайн-торговли, — предупреждает эксперт.
Риски для бизнеса
Иными словами, предложенная сенатором мера хотя и логична, но всё же несет немалые риски, подчеркивает Алексей Говырин. В первую очередь резкий запрет может ударить по небольшим продавцам.
— Более 75% продавцов на крупных маркетплейсах — это индивидуальные предприниматели и самозанятые. У них нет ресурсов арендовать помещения в отдельно стоящих зданиях, — напоминает депутат.
При этом переход к новой модели потребует денег и времени, уточняет Говырин. Понадобятся адаптация логистики, заключение новых договоров, поиск зон под постаматы или микрофулфилмент-центры (небольшие складские хабы рядом с потребителями). Расходы в первую очередь лягут на крупных игроков — маркетплейсы и их представителей. Однако часть издержек они неизбежно переложат на своих партнеров, увеличив комиссии и сервисные сборы, допускает парламентарий.
— Для обычных продавцов, особенно самозанятых и малого бизнеса, это станет серьезным ударом. Запрет спровоцирует рост издержек, снижение маржинальности и, в некоторых случаях, необходимость уйти с платформ или поднять цены для конечных покупателей, — предостерегает он.
В свою очередь, увеличение затрат на доставку и рост цен для потребителей могут привести к замедлению развития электронной коммерции в стране, не исключает Алексей Неживой.
— Важно также учитывать, что в жилых домах уже функционируют супермаркеты и другие магазины, имеющие собственные складские помещения. Запрет ПВЗ и дарксторов может создать неравные условия конкуренции и поставить онлайн-платформы в невыгодное положение по сравнению с традиционными розничными сетями, — предупреждает собеседник «Известий».
Разумное решение
Более разумным шагом Алексею Говырину видится не резкий запрет, а поэтапное ограничение с введением переходного периода и поддержкой аренды коммерческих помещений для малого бизнеса. При этом имеет смысл сделать исключения для ПВЗ, работающих в режиме выдачи заказов без хранения и сортировки, поскольку они действительно ничем не отличаются от обычного магазина у дома.
— Нужно сохранить баланс между интересами жителей и нуждами малого бизнеса, не разрушая экосистему электронной торговли, которая по состоянию на 2025 год охватывает уже свыше 65% населения России и продолжает демонстрировать устойчивый рост за счет проникновения в регионы и расширения доли маркетплейсов в повседневной покупке товаров, — убежден парламентарий.
Кроме того, вместо запрета, по мнению Алексея Неживого, имеет смысл рассмотреть возможность введения четких правил на деятельность дарксторов в жилых домах, что позволит минимизировать негативное воздействие на жителей. В частности, в качестве альтернативы запрету возможно установление учета санитарных требований, ограничений по времени работы, уровню шума и количеству доставок в час, перечисляет Никита Козинец. Потребуется усиленный контроль работы складов и ПВЗ со стороны Роспотребнадзора и МЧС.
— Для развития современной экономики важным видится не полный запрет дарксторов и ПВЗ в жилых зонах, а их законодательное закрепление и контроль за их деятельностью. Это позволит обеспечить оптимальный баланс между продавцами, сервисами доставки и самими жителями, — уверен собеседник «Известий».
В случае же если решение о запрете всё же будет принято, необходимо предусмотреть механизмы компенсации для предпринимателей, которым придется переносить свой бизнес в другие помещения, подчеркивает Неживой. Это позволит смягчить негативные последствия для МСП и поддержать развитие электронной торговли.
Итоговое решение должно быть принято на основе тщательного анализа с учетом мнения всех заинтересованных сторон, резюмирует эксперт.