Бизнес-метка: деловой туризм предложили прописать в законодательстве

Союз агентств делового туризма, объединяющий крупнейших игроков этого рынка, предложил создать отдельный ОКВЭД (справочник кодов, обозначающих направления бизнеса) для компаний, занятых в этом сегменте. Необходимость появления кода в организации объясняют непрозрачностью рынка. Это усилит развитие конкурентной среды в отрасли, а также позволит создать единые стандарты работы для игроков. Сейчас, по оценкам бизнеса, деловые поездки занимают более 18% от всех турпоездок, а объем рынка превысил 1,5 трлн рублей. В Минэкономразвития сочли инициативу избыточной.
Что предлагает бизнес
Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо в адрес замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова направил предправления Союза агентств делового туризма (САД), вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. С документом ознакомились «Известия». Подлинность письма подтвердили три источника в союзе, а представитель Минэкономразвития — его получение.
Сейчас участники индустрии работают по ОКВЭД 79.90 («Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность»), 79.11 («Деятельность туристических агентств») и 79.12 («Деятельность туроператоров»). В союзе считают, что отсутствие отдельного кода в классификаторе препятствует созданию единых стандартов работы отрасли. Необходимость изменений в САД объясняют недостаточной прозрачностью рынка из-за «отсутствия объективных данных». Это, в свою очередь, негативно сказывается на развитии конкурентной среды, следует из письма.
По итогам 2024-го рынок делового туризма составил 1,57 трлн рублей, что на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных САДа. Его доля составляет более 18% от всех турпоездок, оценивают в отраслевой организации. Большая часть из них приходится на внутренние направления, в тройке самых востребованных городов — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, добавил представитель Минэкономразвития.
Впрочем, рынок делового туризма в России сегодня остается «невидимым» для государства и инвесторов, отметила руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева. По ее словам, бизнес не может оценить объемы и вклады отрасли в экономику, потому что компании, занимающиеся организацией таких поездок, формально относятся к классическому туризму. Хотя по сути их работа «совершенно другая», добавила топ-менеджер.
Отсутствие собственного «паспорта» в виде отдельного ОКВЭД — «системная проблема» для отрасли, сдерживающая ее развитие, подчеркнула управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук. Компании вынуждены подстраиваться под законодательную базу, созданную для массового выездного туризма, объяснила она. При этом деятельность агентств делового туризма кардинально отличается по модели работы, рискам и клиентским запросам. Такая правовая неопределенность создает поле для недобросовестной конкуренции, полагает она.
Из-за отсутствия отдельного ОКВЭД бизнес-тревел-компании сталкиваются с недопониманием со стороны банков и государственных органов в ситуациях, связанных с кредитованием или участием в программах господдержки, добавила Любовь Васильева. По ее словам, отрасль делового туризма вынуждена работать с требованиями, разработанными для туроператоров, не учитывающими специфику работы, например лицензированием и финансовыми гарантиями.
Минэкономразвития считает выделение отдельного кода ОКВЭД для делового туризма «избыточной детализацией», сообщил представитель ведомства. Там полагают, что это приведет к усложнению статистического учета и администрирования, а также к дублированию существующих кодов.
Как инициатива может изменить рынок
Введение отдельного ОКВЭД для делового туризма позволит лучше сегментировать рынок тревел-услуг, согласна исполнительный директор сервиса организации командировок Trivio Татьяна Леньшина. Это также позволит государству видеть реальный масштаб отрасли, учитывать ее вклад в развитие экономики и планировать меры поддержки, добавила Любовь Васильева. Компании из этой сферы смогут проще привлекать инвестиции и участвовать в профильных инициативах, объяснила она.
Сейчас отрасль делового туризма не имеет собственных программ господдержки. Но на компании распространяется мера, согласно которой туроператоры, реализующие турпродукты внутри страны, освобождены от уплаты НДС, отметил представитель Минэкономразвития. Она применяется ко всем участникам рынка и направлена на снижение налоговой нагрузки и стимулирование развития российской туристической отрасли, напомнил он.
Деловой туризм ориентирован на корпоративных клиентов и решение бизнес-задач, тогда как классический туризм фокусируется на отдыхе частных лиц, отметила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Эти сегменты имеют разные требования, модели работы и регуляторные особенности, указывает она. Инициатива позволит стимулировать рост отрасли, полагает топ-менеджер. По ее словам, четкое определение сегмента может привлечь новых игроков, способствовать развитию цифровых сервисов и улучшению качества услуг на рынке.
Также новый код позволит упорядочить систему закупок, в том числе государственных, замечает Татьяна Леньшина. Сейчас для привлечения поставщика услуг по организации командировок существует вероятность выбрать недобросовестного поставщика, не обладающего необходимыми компетенциями, обратила она внимание. Наличие такого кода позволит заказчикам услуг сузить круг вероятных поставщиков и защитит от возможного появления в тендере обычного туристического агентства, не способного качественно выполнить заявленный объем работ, заключила она.