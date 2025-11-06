Битва титанов: как добыча редкоземов подружила Трампа с их производителями

Проблема титана в США не столько промышленная, сколько стратегическая. С одной стороны, Вашингтон хочет избавиться от импортной зависимости. С другой — не может позволить себе остановить производство самолетов, ракет и военной техники. Министерство обороны в 2025 году выделило компании IperionX (ведущему производителю титанового металла) дополнительные 25 млн долларов сверх ранее полученных 47,1 млн. Цель — увеличить выпуск титана до 1,4 тыс. тонн в год и внедрить инновационные технологии для его получения из рутила с использованием водорода. Этот проект стал символом новой американской стратегии: ставка делается на технологическое превосходство, а не на объем. Но пока все это остается больше на бумаге, чем в реальности — политическое руководство страны вынуждено добывать ресурсы на стороне.