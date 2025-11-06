Битва титанов: как добыча редкоземов подружила Трампа с их производителями

На фоне затяжных торговых трений с Китаем и санкционного противостояния с Россией, Белый дом во главе с Трампом вынужден искать если не союзников, то уже точно их поставщиков. И в точке пересечения интересов металлургов, военных и политиков рождается парадоксальная дружба — промышленность диктует внешнюю политику, а дипломатия работает на производство.
Зеркало зависимости
Титан давно вошел в число стратегических металлов, без которых невозможно производство вооружения, самолетов, ракет и медицинского оборудования. Однако в США ситуация с его производством сегодня почти «дышит на ладан»: официально мощности по выпуску титановой губки составляют 24 тыс. тонн в год, но фактически используется лишь малая их часть — всего около 500 тонн. Геологическая служба США открыто признает, что страна критически зависит от импорта в этой области.
Причина — технологическая отсталость и высокая себестоимость. Американская промышленность десятилетиями полагалась на поставки готовых титановых полуфабрикатов из России, прежде всего от корпорации «ВСМПО-Ависма». Разрыв этих связей в 2022 году стал ударом по Boeing и всей аэрокосмической отрасли североамериканских штатов. Это накладывает специфический контур в отношениях США с новыми друзьями по поставкам редкоземов.
По данным Геологической службы США, в Китае в 2024 году было выпущено 220 тыс. тонн титановой губки, в Японии — 55 тыс. тонн, Саудовской Аравии — 15 тыс. тонн, в Казахстане — 14 тыс. тонн, в России — 20 тыс. тонн. Как следствие, США вынуждены завезти не менее 40 тыс. тонн титановой губки, в основном из Японии, Саудовской Аравии и Казахстана. В нынешнем году ситуация с импортом явно изменилась — вывоз титановой губки из Казахстана подсократилось и США придется наращивать ее закупки в других странах. Но производство титановой губки в Японии и Саудовской Аравии находится на пределе, плюс помимо США есть еще желающие ее приобретать.
Проблема титана в США не столько промышленная, сколько стратегическая. С одной стороны, Вашингтон хочет избавиться от импортной зависимости. С другой — не может позволить себе остановить производство самолетов, ракет и военной техники. Министерство обороны в 2025 году выделило компании IperionX (ведущему производителю титанового металла) дополнительные 25 млн долларов сверх ранее полученных 47,1 млн. Цель — увеличить выпуск титана до 1,4 тыс. тонн в год и внедрить инновационные технологии для его получения из рутила с использованием водорода. Этот проект стал символом новой американской стратегии: ставка делается на технологическое превосходство, а не на объем. Но пока все это остается больше на бумаге, чем в реальности — политическое руководство страны вынуждено добывать ресурсы на стороне.
Компании Boeing, лишившийся привычных поставок, приходится искать титан по всему миру. Скандал 2024 года с «сомнительными деталями китайского происхождения» показал, что даже глобальные корпорации могут оказаться жертвами цепочек поставок, в которых экономия перевешивает контроль качества. Вероятно, корпорации пришлось разбирать старые самолеты и переплавлять их компоненты, чтобы выполнить заказы — таков масштаб кризиса.
Битва за титан
На этом фоне торговая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, прошедшая на этой неделе, стала настоящим переломным моментом. Китай приостановил меры экспортного контроля за рядом редкоземельных металлов: галлием, германием, сурьмой и графитом, а также заявил о готовности выдавать экспортные лицензии для американских компаний. И если Белый дом трактует это как дипломатическую победу, то в реальности все выглядит как вынужденный компромисс.
Рост импорта этого редкого металла в США наблюдался на фоне рисков эскалации торговой войны с Китаем, что могло бы привести к дефициту поставок или резкому увеличению его стоимости для американских покупателей. Однако Вашингтон и Пекин на ближайший год достигли перемирия, поэтому теперь нет причин для резкого всплеска импорта титана в США. Однако мы уверены, что импорт титановой руды в США в ближайшие годы будет увеличиваться более высокими темпами, нежели это было до 2022 года, поскольку ключевые рудные запасы находятся в Китае, России и на Украине.
Трамп оказался в положении, когда политические лозунги о «реиндустриализации Америки» сталкиваются с реальной зависимостью от иностранных ресурсов. Китай производит 220 тыс. тонн титановой губки в год — в десять раз больше, чем США могут это сделать даже теоретически. Поэтому временное смягчение экспортных ограничений между странами воспринимается аналитиками больше как передышка перед новой волной торгового противостояния.
«США ведут переговоры со многими странами поставщиками титана, но запасы титана в азиатских странах малы и не покрывают полную потребность, а отказ от титана из России создают ситуацию, при которой импорт титана в США ударит по экономической составляющей и произойдет повышение цены на титан на 10−15 процентов, что, в свою очередь, увеличит стоимость производимой продукции из титана в США на 15−20 процентов», — рассуждает эксперт и юрист-международник Дмитрий Семенов.
В этой ситуации Казахстан, Саудовская Аравия и Япония сегодня остаются ключевыми поставщиками титана в США, но их возможности ограничены. Производственные мощности в этих странах работают на пределе, а новые проекты требуют время и миллиардов инвестиций. Казахстан производит лишь около 14 тыс. тонн титановой губки в год, и перспективы роста неочевидны. Скорее всего, поэтому Трамп анонсировал встречу с лидерами стран Средней Азии, где вопрос о поставках титана станет одним из ключевых.
Однако даже в этом сценарии США вряд ли смогут обеспечить себя полностью. Даже увеличение импорта из Японии и Саудовской Аравии не решит проблему — эти страны уже испытывают дефицит сырья, а рост спроса со стороны Индии ограничивает экспортные возможности. Скрытая, но реальная альтернатива: возвращение к диалогу с Россией, несмотря на политические разногласия и санкционное давление. Вашингтон уже неофициально ослабил контроль над импортом отдельных категорий титановых полуфабрикатов, и, как утверждают отраслевые источники, часть поставок идет «в обход» формальных ограничений.
Глобальные риски
Титан, как и другие редкоземельные элементы, становится символом новой мировой экономической гонки. Промышленность США зависит от импортных оксидов на 86%, и это зависимость не только экономическая, но и технологическая. Китай — крупнейший производитель титановых минералов, добывший в 2024 году 3,3 млн тонн диоксида титана, почти вдвое больше, чем второй мировой игрок, Мозамбик. Австралия и Китай вместе контролируют значительную часть мировых запасов, что делает их естественными арбитрами на рынке редких металлов.
По прогнозам, к 2030 году мировой рынок титана может вырасти до 52 млрд долларов, причем доля диоксида титана достигнет 33 млрд. При этом цены на рутил уже превысили 1300 долларов за тонну и, по прогнозам будут расти на фоне протекционистской политики США. Отказ от российских поставок способен увеличить внутренние цены на 10−15%, а себестоимость продукции на 20%. Для Boeing и оборонных подрядчиков это означает дополнительные миллиарды расходов.
«В частности, по оценкам, объем рынка диоксида титана будет увеличиваться с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) в четыре процента в период с 2023 по 2030 год. И ожидаемый объем рынка к 2030 году составит около 33,2 млрд долларов США. В 2024 году около 95% титановой губки, использованной в США, было импортировано из других стран. (…) В том же году чистая зависимость от импорта титановых концентратов составляла 86%», — приводит цифры доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков.
Американская история — пример того, как промышленная зависимость превращается в геополитическую уязвимость. Так, дружба с производителями редкоземельных металлов сегодня становится для Вашингтона не выбором, а необходимостью. И образ «президента промышленников», возвращающего рабочие места и заводы, может стоить Трампу снижением поддержки избирателей на фоне вынужденного поиска компромиссов с Китаем и другими зарубежными поставщиками.
Титан, один из самых легких и прочных металлов, оказался тяжелым бременем для американской политики, показав, что в 21 веке экономическая мощь измеряется не только количеством ракет или самолетов, но и доступом к редким элементам, из которых эти ракеты и самолеты сделаны. И в этой битве титанов выигрывает тот, кто контролирует поставки сырья на рынки.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».