Биться об оклад: разрыв между зарплатами в регионах достиг рекордных 182 тысяч

Однако, по Трудовому кодексу, работодатель обязан обеспечивать одинаковую оплату за труд равной ценности, а не за одну и ту же должность, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом местонахождение сотрудника само по себе не может быть основанием для разницы в зарплатах, как пол и национальность, иначе это будет считаться дискриминацией. Как указал Верховный суд в 2017 году, если сотрудники выполняют одни и те же функции в филиалах одной организации, пусть и в разных регионах, их оклады должны быть равными.