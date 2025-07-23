Биться об оклад: разрыв между зарплатами в регионах достиг рекордных 182 тысяч

Разница между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах России достигла рекордных 182 тыс. рублей, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. За год разрыв вырос на четверть. Больше всего платят на Чукотке (223 тыс.), меньше — в Ингушетии (41 тыс.). Причины такого расхождения — с одной стороны, дефицит кадров, развитая промышленность и надбавки на севере, и, с другой, высокая безработица, теневая занятость и климатическая зависимость на юге. Должны ли удаленщикам из разных субъектов давать одинаковые зарплаты и как бороться с неравенством — в материале «Известий».
Где в России самые высокие зарплаты
В апреле 2025-го средняя зарплата в России составила 97 тыс. рублей — на 16% больше, чем годом ранее. Однако темпы роста заметно различались по регионам. Так, на Чукотке, где зафиксирован самый высокий уровень доходов, они выросли на 20%, до 223 тыс. А в Ингушетии, которая занимает нижнюю строку рейтинга, — лишь на 8%, до 41 тыс. В результате разрыв между средним заработком в субъектах за год увеличился на четверть и достиг рекордных 182 тыс., подсчитали «Известия» по июльским данным Росстата. Редакция направила запрос в Росстат и Минтруд.
Разница в зарплатах почти в шесть раз связана с тем, что в России традиционно выше уровень занятости и средний доход в регионах с развитой и разнообразной промышленностью. А в южных субъектах выше безработица — из-за преобладания сельского хозяйства и торговли в экономике, пояснил кандидат экономических наук Андрей Бархота. Там на ситуацию влияет и сезонный характер труда, и нехватка постоянных рабочих мест.
— В итоге складывается инерционная модель рынка труда: в промышленных регионах зарплаты растут, в том числе из-за нехватки кадров, а в менее развитых экономиках их уровень стабильно отстает от среднего. Из-за этого на юге так популярны режимы самозанятости и ИП, — добавил эксперт.
Кроме того, в регионах Крайнего Севера и Сибири зарплаты повышаются за счет компенсаций — районных коэффициентов (от 1,1 до 2) и надбавок, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Первые компенсируют высокие затраты на жизнь в суровых условиях, а вторые начисляются за стаж. Например, на Чукотке и в северных районах Камчатки доплата начинается с 10% и растет каждые полгода до 100%. В других районах максимум — от 30 до 80%, рассказала эксперт.
Кроме того, в этих субъектах часто сосредоточены предприятия оборонной промышленности, где зарплаты повышают опережающими темпами, добавила профессор.
При этом разрыв между регионами и столицей постепенно сокращается, отметили в SuperJob. За последний год сильнее всего сблизились показатели в Новосибирске и Ростове-на-Дону — разница с московским уровнем сократилась на 4 п. п.
Должны ли платить одинаково удаленщикам из разных регионов
Несмотря на разный уровень жизни в регионах, Роструд настаивает: зарплаты сотрудников на одной должности не должны различаться в зависимости от субъекта. На портале службы «онлайнинспекция.рф» задали вопрос о приеме на удаленку операторов call-центра из разных регионов — можно ли устанавливать им разное жалованье, ссылаясь на местный рынок труда. В ответ инспекция пояснила: оклад для одинаковых должностей должен быть единым, допускается различие лишь в надбавках.
Однако, по Трудовому кодексу, работодатель обязан обеспечивать одинаковую оплату за труд равной ценности, а не за одну и ту же должность, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом местонахождение сотрудника само по себе не может быть основанием для разницы в зарплатах, как пол и национальность, иначе это будет считаться дискриминацией. Как указал Верховный суд в 2017 году, если сотрудники выполняют одни и те же функции в филиалах одной организации, пусть и в разных регионах, их оклады должны быть равными.
— Конечно, при установлении зарплат организации учитывают и уровень жизни в регионе, и местные особенности, но, как правило, это касается переменной части дохода. В случае с удаленной работой такие вопросы должны регулироваться соглашениями с профсоюзами или трудовым коллективом, а также обсуждаться с сотрудником при приеме на работу, — пояснила руководитель программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.
На практике работодатели нередко игнорируют нюансы законодательства. Чтобы формально ничего не нарушать при разной оплате труда сотрудников на одинаковых должностях, компании прибегают к обходным решениям — например, используют надбавки или вводят разные наименования должностей: не просто «инженер», а «инженер I» и «инженер II категории», рассказала доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Такая скрытая дискриминация встречается как в отдельных компаниях, так и на региональном уровне, когда разницу в зарплатах объясняют разным уровнем жизни, продолжила она. Иногда это вызывает конфликты — сотрудники обращаются в трудовую инспекцию или в суд. Однако таких случаев немного: чаще люди предпочитают решать вопрос переговорами или просто увольняются.
Наибольшая разница в зарплатах на одинаковых должностях наблюдается в сферах с переменной оплатой и зависимостью от личных результатов — продажах, маркетинге, инвестициях, IT и консалтинге, поделились в пресс-службе «Авито Работы». В отделах продаж, например, оклад может быть небольшим, а основная часть дохода формируется за счет бонусов и процентов.
Минимальная дифференциация — в бюджетной сфере, госсекторе и отраслях с четко регламентированной работой, таких как производство, логистика и административный труд, добавили там.
Как снизить зарплатное неравенство в регионах
Уже много лет наблюдаются последствия регионального неравенства в зарплатах — особенно в бюджетной сфере. Квалифицированные специалисты уезжают из субъектов со слабой экономикой туда, где уровень жизни выше. Из-за этого в отдельных местностях ощущается острый дефицит врачей, учителей и рабочих кадров, отметила Юлия Долженкова из Финансового университета.
— Низкие зарплаты не только снижают уровень жизни сейчас, но и ведут к росту бедности в будущем, ведь размер пенсий напрямую зависит от уровня заработка. Это значит, что со временем увеличится потребность в социальной поддержке пожилых людей, — добавила профессор.
Чтобы сократить его, властям аграрных и «небогатых» регионов стоит подумать о точках роста, исходя из природных и инфраструктурных особенностей, добавила эксперт. Например, в субъектах с дешевой электроэнергией (особенно там, где есть ГЭС) можно развивать майнинг криптовалют. А в жарких регионах — запускать проекты в области солнечной энергетики, наладив сотрудничество с поставщиками оборудования, например, из Китая, предложила Наталья Мильчакова.
— В регионах с пустующими промзонами на месте бывших заводов можно создавать технопарки, промышленные кластеры или территории опережающего развития — это даст новые рабочие места и приток инвестиций. Особенно это важно для молодежи из трудоизбыточных регионов, — добавила она.
Также важно создавать условия для развития бизнеса и появления новых предприятий с достойной оплатой труда в регионах, считает Юлия Долженкова. Кроме того, необходимо бороться с безработицей и теневой занятостью.