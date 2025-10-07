Ричмонд
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото превысила $4000 за тройскую унцию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения — выше 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5% — до 3 996,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 4 000,05 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.

Декабрьский фьючерс на серебро на 7.27 мск дешевел на 0,22% — до 48,34 доллара за унцию.

Аналитики оценивают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Снижение учетной ставки регулятора может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки драгоценного металла.

«(Вероятность — ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80%, что поддерживает рост цен на золото», — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).

Другим поддерживающим фактором для цен на золото он называет временное прекращение работы правительства США.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

