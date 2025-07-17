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Билеты «Аэрофлота» в Геленджик из Москвы подорожали в три раза с открытия продаж

С момента открытия продаж авиабилетов от «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) из Москвы в Геленджик цены на них увеличились в три раза, подсчитал корреспондент «РИА Новости». Так 9 июля билеты в обе стороны стоили 17,8 тыс. руб., а сейчас их стоимость достигает 50 тыс. руб.

Источник: Reuters

Аэропорт в Геленджике начнет принимать самолеты с 18 июля. Цены на билет на 18−23 числа достигают 50 тыс. руб., после этих дат они постепенно дешевеют. До 6 августа полет обойдется минимум в 23 тыс. руб., а до 1 сентября — в 12−14 тыс. руб.

Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа по 12 октября из-за высокого спроса на билеты. Согласно обновленному расписанию, в июле рейсы между городами будут выполняться ежедневно.

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