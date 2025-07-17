Билеты «Аэрофлота» в Геленджик из Москвы подорожали в три раза с открытия продаж

Аэропорт в Геленджике начнет принимать самолеты с 18 июля. Цены на билет на 18−23 числа достигают 50 тыс. руб., после этих дат они постепенно дешевеют. До 6 августа полет обойдется минимум в 23 тыс. руб., а до 1 сентября — в 12−14 тыс. руб.
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