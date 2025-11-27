Bild сообщила о закрытии каждого пятого предприятия в Германии

Согласно отчету, почти 19% компаний в Германии больше не занимаются производством на территории страны, что является заметным увеличением по сравнению с 2023 годом. В результате изменения в таможенной политике и роста операционных затрат многие компании начинают переносить производство за рубеж.
По данным Bild, 43% компаний планируют перенести свои производства в ближайшие два-три года, что на 10% больше, чем два года назад.
Основные направления переноса производства — это другие европейские страны (30%), США (26%), государства Азии (19%) и Китай (16%). Однако эксперты предупреждают, что такие шаги могут быть рискованными, особенно если новое место не окажется безопасным для бизнеса.
«В краткосрочной перспективе компании могут производить продукцию дешевле в других странах, но это не обязательно сделает их более устойчивыми. Если новое место не окажется безопасным убежищем, остановка поставок очень быстро сведет на нет все эффекты экономии», — отметил в разговоре с Bild эксперт Deloitte доктор Юрген Сандау.
Тем не менее большинство предприятий видят потенциал в искусственном интеллекте (ИИ) для оптимизации цепочек поставок, однако лишь 41% использует современные технологии для раннего выявления рисков, и только 34% применяет ИИ для планирования своих поставок, пишет газета.
9 сентября сообщалось, что количество крупных предприятий, прекративших свою деятельность в странах Европейского союза (ЕС), в первые восемь месяцев 2025 года достигло уровня, аналогичного пику глобального финансового кризиса. В отличие от предыдущих лет, когда основная часть закрывшихся предприятий приходилась на Германию, в 2025 году этот процесс наблюдается практически во всех странах ЕС. Больше всего предприятий прекратило свою деятельность в Испании — 17%, во Франции — 14%, в Чехии и Германии — по 11%. В Хорватии и Дании, в свою очередь, закрылись всего по одному предприятию.