Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild сообщила о закрытии каждого пятого предприятия в Германии

Каждое пятое предприятие закрыло свое производство в Германии. Об этом 27 ноября сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на отчет компании Deloitte и Федерального объединения немецкой промышленности (BDI).

Источник: AP 2024

Согласно отчету, почти 19% компаний в Германии больше не занимаются производством на территории страны, что является заметным увеличением по сравнению с 2023 годом. В результате изменения в таможенной политике и роста операционных затрат многие компании начинают переносить производство за рубеж.

По данным Bild, 43% компаний планируют перенести свои производства в ближайшие два-три года, что на 10% больше, чем два года назад.

Основные направления переноса производства — это другие европейские страны (30%), США (26%), государства Азии (19%) и Китай (16%). Однако эксперты предупреждают, что такие шаги могут быть рискованными, особенно если новое место не окажется безопасным для бизнеса.

«В краткосрочной перспективе компании могут производить продукцию дешевле в других странах, но это не обязательно сделает их более устойчивыми. Если новое место не окажется безопасным убежищем, остановка поставок очень быстро сведет на нет все эффекты экономии», — отметил в разговоре с Bild эксперт Deloitte доктор Юрген Сандау.

Кроме того, фирмы сталкиваются с ростом внутренних затрат: 66% опрошенных говорят о повышении цен на закупки, 52% — о росте административных расходов, а 53% — о снижении маржи. Обеспечение глобальных цепочек поставок становится всё более сложным, с увеличением расходов на логистику у 39% компаний.

Тем не менее большинство предприятий видят потенциал в искусственном интеллекте (ИИ) для оптимизации цепочек поставок, однако лишь 41% использует современные технологии для раннего выявления рисков, и только 34% применяет ИИ для планирования своих поставок, пишет газета.

9 сентября сообщалось, что количество крупных предприятий, прекративших свою деятельность в странах Европейского союза (ЕС), в первые восемь месяцев 2025 года достигло уровня, аналогичного пику глобального финансового кризиса. В отличие от предыдущих лет, когда основная часть закрывшихся предприятий приходилась на Германию, в 2025 году этот процесс наблюдается практически во всех странах ЕС. Больше всего предприятий прекратило свою деятельность в Испании — 17%, во Франции — 14%, в Чехии и Германии — по 11%. В Хорватии и Дании, в свою очередь, закрылись всего по одному предприятию.

Узнать больше по теме
Маржа: что такое маржинальная прибыль в предпринимательстве
Чтобы определить эффективность деятельности организации, необходимо выяснить, насколько маржинальным считается бизнес. Вместе с экспертом рассказываем, что такое маржа и как ее рассчитать.
Читать дальше