Bild сообщила о закрытии каждого пятого предприятия в Германии

9 сентября сообщалось, что количество крупных предприятий, прекративших свою деятельность в странах Европейского союза (ЕС), в первые восемь месяцев 2025 года достигло уровня, аналогичного пику глобального финансового кризиса. В отличие от предыдущих лет, когда основная часть закрывшихся предприятий приходилась на Германию, в 2025 году этот процесс наблюдается практически во всех странах ЕС. Больше всего предприятий прекратило свою деятельность в Испании — 17%, во Франции — 14%, в Чехии и Германии — по 11%. В Хорватии и Дании, в свою очередь, закрылись всего по одному предприятию.