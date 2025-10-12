Bild рассказал о немецких компаниях, продолжающих зарабатывать в России

Бренды компании Beiersdorf — Nivea и Eucerin, которые производят средства для ухода за кожей, также остаются в России, хотя их ассортимент и был существенно сокращен. По словам компании, они продолжают сотрудничество с Россией для обеспечения поставок «и из-за ответственности перед нашими сотрудниками на местах». В 2024 году на Россию пришлось 1,5% мирового оборота концерна.