Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Германия сократит пособия для украинских беженцев

Украинские беженцы в Германии, прибывшие после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать Bürgergeld — основное пособие по безработице. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно новым правилам, украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать €441 в месяц вместо €563, которые сейчас выплачиваются отдельным получателям Bürgergeld. Таким образом, как пишет Bild, завершится действие особого режима, введенного в 2022 году.

Коалиция рассчитывает, что сокращение выплат побудит больше украинцев искать работу, говорится в статье: лишь около 35% из них имеют работу. Для сравнения, в Польше официально работают до 70% проживающих там украинцев, а в Чехии — около 60%

Изначально правительство рассматривало возможность отмены Bürgergeld и для тех украинцев, которые уже проживают в Германии, однако из-за сопротивления со стороны федеральных земель и муниципалитетов от этой инициативы отказались.

По данным СМИ, в сентябре 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС, достигло 79 тыс — это на 49% больше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с августа 2023 года.

Подчеркивается, что украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, будут получать лишь меньшие пособия для просителей убежища, чем обычные беженцы — примерно на 110 евро в месяц меньше для одного взрослого. Однако украинцы сохранят немедленный доступ к рынку труда.

Узнать больше по теме
Безработица: что нужно знать и как с ней бороться
Последствия безработицы могут быть катастрофическими как для отдельных людей, так и для целых сообществ. В статье рассмотрим факторы, влияющие на ее уровень, а также экономические и социальные последствия этого явления.
Читать дальше