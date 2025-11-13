Bild: Германия сократит пособия для украинских беженцев

Согласно новым правилам, украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать €441 в месяц вместо €563, которые сейчас выплачиваются отдельным получателям Bürgergeld. Таким образом, как пишет Bild, завершится действие особого режима, введенного в 2022 году.
Коалиция рассчитывает, что сокращение выплат побудит больше украинцев искать работу, говорится в статье: лишь около 35% из них имеют работу. Для сравнения, в Польше официально работают до 70% проживающих там украинцев, а в Чехии — около 60%
Изначально правительство рассматривало возможность отмены Bürgergeld и для тех украинцев, которые уже проживают в Германии, однако из-за сопротивления со стороны федеральных земель и муниципалитетов от этой инициативы отказались.
По данным СМИ, в сентябре 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС, достигло 79 тыс — это на 49% больше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с августа 2023 года.
Подчеркивается, что украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, будут получать лишь меньшие пособия для просителей убежища, чем обычные беженцы — примерно на 110 евро в месяц меньше для одного взрослого. Однако украинцы сохранят немедленный доступ к рынку труда.