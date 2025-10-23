BI: Маск вспылил на обсуждении компенсации $1 трлн от Tesla

По словам Маска, которые приводит Business Insider, он вообще не считает это «компенсацией» в обычном смысле. Главное, по его мнению, — не деньги, а вопрос, сохранит ли он достаточную долю голосов, чтобы контролировать следующий этап развития Tesla в сфере искусственного интеллекта, роботакси и человекоподобных роботов.