BI: Маск вспылил на обсуждении компенсации $1 трлн от Tesla

По словам Маска, которые приводит Business Insider, он вообще не считает это «компенсацией» в обычном смысле. Главное, по его мнению, — не деньги, а вопрос, сохранит ли он достаточную долю голосов, чтобы контролировать следующий этап развития Tesla в сфере искусственного интеллекта, роботакси и человекоподобных роботов.
«Мне просто не по себе от мысли, что я тут строю армию роботов, а потом меня выкинут из компании из-за каких-то идиотских рекомендаций ISS и Glass Lewis», — сказал Маск, назвав консалтинговые фирмы, дающие советы акционерам, «корпоративными террористами».
Он отметил, что ему необходимо иметь около 25% голосующих акций, чтобы сохранять не только «сильное влияние» на компанию, но и возможность быть уволенным, если он «сойдет с ума».
Как отмечает BI, выступление Маска прозвучало на фоне призывов руководства Tesla к акционерам поддержать голосование 6 ноября по его пакету вознаграждения — крупнейшему в истории корпоративного мира.
Согласно предложению, Маск сможет получить акции на сумму до $1 трлн, если достигнет ряда ключевых показателей, включая рыночную капитализацию Tesla в $8,5 трлн и 12 «операционных целей».
Срели них, по данным BI, — продажа 12 млн автомобилей, производство 1 млн человекоподобных роботов, запуск 1 млн роботакси, а также рост скорректированной прибыли с $16,6 млрд в 2024 году до $400 млрд.
Если акционеры одобрят план, то, согласно статье, доля Маска в Tesla увеличится с нынешних 13% до почти 29%, что значительно усилит его контроль над компанией.
Совет директоров Tesla предупредил: если акционеры отклонят предложение, Маск может сократить своё участие в делах компании или вовсе уйти.
Между тем консалтинговые агентства ISS и Glass Lewis рекомендовали инвесторам проголосовать против части или всего пакета на $1 трлн. Однако сторонники Маска, включая Кэти Вуд из Ark Invest, заявляют, что предложение «будет уверенно одобрено».
Сразу после конференц-колла Маск опубликовал пост в X (бывшем Twitter), обвинив ISS и Glass Lewis во влиянии, несоразмерном их роли. По его словам, крупные индексные фонды «передают им свои голоса», хотя сами фирмы «не владеют ни одной акцией компаний, по которым выносят рекомендации».
«Они часто голосуют, исходя из случайных политических соображений, не имеющих отношения к интересам акционеров», — добавил Маск.
Он также заявил, что эти фирмы должны быть зарегистрированы как инвестиционные консультанты, назвав «абсурдным и, возможно, незаконным» тот факт, что сейчас они таким статусом не обладают.
Как пишет BI, споры вокруг вознаграждения Маска начались не сейчас: еще в прошлом году суд Делавэра отменил его компенсационный план 2018 года, оценивавшийся примерно в $56 млрд, сочтя, что совет директоров Tesla был чрезмерно зависим от Маска при его утверждении.