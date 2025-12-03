Россиян научили, как избежать рисков при покупках в интернете

Факторы риска
Факторами, создающими риски для находящихся на карте денег, при совершении покупок в интернете являются опасность встречи с фишингом, скрытая установка вредоносного программного обеспечения (ПО), совершение ошибок самим держателем карты, а также недобросовестность продавцов.
На практике встречаются поддельные страницы популярных магазинов, платежных систем и сервисов, созданные мошенниками с целью получить доступ к банковским счетам путем введения самими жертвами реквизитов карт, логинов, паролей
Установленное обманным путем на компьютер или смартфон вредоносное ПО позволяет злоумышленникам узнать, какие клавиши нажала жертва, и считать номер карты, пароли, коды
Держатели карт обычно совершают ошибки из-за невнимательности и (или) недостатка знаний. Так, они могут допускать автоматические списания денег при сохранении данных карты или не проверять сумму платежа на странице ввода карты, дав при этом согласие на добавление интернет-магазином в заказ дополнительных услуг или сопутствующих товаров.
Недобросовестный продавец может не отправить товар или не оказать услугу после их полной оплаты.
Как сделать покупки в интернете безопасными
Рассмотрим меры безопасности, которые позволят минимизировать перечисленные в предыдущем разделе риски.
1. Установить защиту от вирусов на все свои устройства (компьютеры, смартфоны, планшеты). Это позволит снизить риск заражения вредоносным ПО, которое злоумышленники ежедневно разрабатывают и совершенствуют.
Хороший антивирусный пакет обычно предусматривает защиту от фишинга и вирусных программ.
Также следует регулярно обновлять как антивирус, так и саму операционную систему устройства.
2. Покупать только с личных устройств. Не следует использовать для приобретения товаров и услуг чужие устройства. Они могут быть заражены вредоносным ПО, а при оплате нужно будет указать номер и срок действия карты, имя, фамилию и код безопасности.
3. Открывать только безопасные сайты. Совершать покупки следует только на сайтах, обеспечивающих безопасное соединение. Адрес такого сайта всегда начинается с https:// и слева есть значок в виде замка. Чтобы проверить сертификат безопасности сайта, следует нажать на этот значок и в открывшемся окне выбрать «Просмотр сертификатов». Надо удостовериться, что сертификат выдан именно данному сайту и срок действия сертификата не завершен. Если же замок красный или перечеркнут, страницу лучше сразу закрыть.
Насторожить также должно наличие намеренных опечаток в названии сайта. Даже одна неверная буква может указывать на фейк. Следует загрузить ссылку в поисковик и сверить ее с настоящим названием сайта.
Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и соцсетей. Лучше найти информацию об интересующем продавце самостоятельно.
4. Тщательно подходить к выбору продавцов. Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, необходимо изучить отзывы о работе и репутации продавца на нескольких независимых сайтах. Подозрительным может являться полное отсутствие или наличие только положительных отзывов.
Сайт продавца должен иметь контактные данные (телефон для связи, юридический и фактический адрес).
Кроме того, интернет-магазин не должен переадресовывать на другие ресурсы, которые не имеют к нему никакого отношения.
5. Использовать для онлайн-покупок отдельную карту. Она позволит обезопасить карты, на которых хранятся накопления. При этом не обязательно оформлять именно пластиковую карту. Можно завести виртуальную карту либо оформить электронный кошелек.
Чтобы быть в курсе всех операций по карте и успеть быстро отреагировать на действия мошенников, следует подключить уведомительную опцию. Это позволит своевременно заблокировать карту и опротестовать совершенную по ней операцию.
Push-уведомление и смс-сообщения о списаниях можно подключить через мобильное приложение банка. При втором варианте банки, как правило, взимают комиссию.
Пополнять карту для онлайн-покупок целесообразно непосредственно перед их совершением. На ней лучше не держать больших сумм. В случае похищения данных финансовые потери будут незначительными. Также на карту следует установить лимит по числу операций в сутки.
6. Убедиться в безопасности платежа. После перехода на страницу оплаты важно убедиться в наличии у продавца программ дополнительной защиты платежей с помощью технологии 3D-Secure. Обычно на странице размещают логотипы платежных систем, например Mir Accept.
После ввода реквизитов карты программа перенаправляет покупателя на безопасную интернет-страницу банка. Кредитная организация направит на привязанный к карте или счету номер мобильного телефона уведомление с одноразовым паролем для подтверждения покупки. Этот пароль вводят в специальное поле на странице оплаты.
7. Хранить персональную информацию в тайне. ПИН-код, код проверки подлинности банковской карты (последние три цифры на ее оборотной стороне), персональные данные, коды из уведомлений от банка должны быть скрыты от посторонних.
Лица, которые пытаются их узнать, с большой долей вероятности являются мошенниками. В их арсенале есть множество уловок, чтобы втереться в доверие к потенциальной жертве. Важно уметь распознавать эти уловки и не попадаться на них.
Также целесообразно не сохранять данные карты и пароли в браузере даже на своих устройствах.
В заключение отметим, что особенно внимательным нужно быть во время распродаж, акций, когда активность мошенников особенно высока.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.