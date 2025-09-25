Безопасность, технологии и приоритеты. О чем говорил Путин на «Международной атомной неделе»

«Мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства [по атомным технологиям]. Я хочу это подчеркнуть — строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры», — сказал глава государства и добавил, что Россия отвергает технологический колониализм.