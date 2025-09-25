Безопасность, технологии и приоритеты. О чем говорил Путин на «Международной атомной неделе»

«Рад приветствовать глав государств. Надеюсь мы предметно обсудим сотрудничество в атомной энергетике», — начал свою речь Владимир Путин.
«Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились», — сказал он.
Глава государства добавил, что в сфере безопасности ядерных объектов нужно соблюдать баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения.
Президент рассказал про изменение в атомной энергетике, в том числе внедрение искусственного интеллекта в отрасли. По его словам, выросло количество дата-центров.
Проект до 2030 года
Владимир Путин объявил о запуске к 2030 году замкнутой ядерной топливной системы на базе ядерного центра в Томской области. Он пригласил иностранные делегации присоединиться к проекту.
«В 2030 году мы планируем запустить ядерную топливную систему с замкнутым ядерным центром в Томской области, ядерное топливо будет неоднократно использоваться в реакторах», — заявил президент.
Большие обязательства
Россия строго выполняет все обязательства перед партнерами по атомным технологиям, добавил он.
«Мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства [по атомным технологиям]. Я хочу это подчеркнуть — строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры», — сказал глава государства и добавил, что Россия отвергает технологический колониализм.
Также в ходе форума президент России заявил, что страна уже создает дата-центры на своих АЭС. Глава государства отметил, что колоссальные массивы данных требуют значительные энергетические ресурсы. По его словам, за текущие десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами может вырасти более чем втрое.
Президент России призвал сохранять баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения.
Надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения.
Он отметил, что Россия помогает своим партнерам совершить настоящий рывок в развитии атомной энергетики, что позволит вывести экономику на новый уровень эффективности и в конченом счете повысит качество жизни людей.
«Помогаем нашим партнерам совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей», — отметил Путин и подчеркнул, что технологии мирного атома должны рассматриваться как основа для мирового сотрудничества и сближения государств.