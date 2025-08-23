Безгречный год: в России ждут резкого падения урожая гречихи

Урожай гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться на 35% — до минимума за шесть лет. Аналитики связывают это с плохими погодными условиями и экономическими вызовами, которые подкосили аграриев в последнее время. Однако дефицита главной каши на прилавках можно не ждать: в стране огромные запасы, есть импорт. Но, вероятнее всего, крупа подорожает. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».