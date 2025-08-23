Безгречный год: в России ждут резкого падения урожая гречихи

Посевы подкачали
По оценкам аналитиков-аграриев из АБ-Центра, сборы гречихи в 2025 году снизятся на 35% по сравнению с прошлым годом — до 788 тыс. т, что станет минимумом с 2019 года. Для сравнения, в 2023 году Россия собрала один из рекордных урожаев гречихи — 1,6 млн т, а в прошлом — 1,2 млн т. Предыдущий рекорд пришелся на 2017 год, когда собрали 1,5 млн т.
Среди причин снижения объемов урожая в 2025 году — сокращение посевных площадей под гречиху. По данным Росстата, в этом году они составили лишь 746,4 тыс. га. Это на 32,3% меньше, чем годом ранее, и самый низкий уровень за последние 22 года.
Как отмечает портал «Агроинвестор», посевные площади под всеми зерновыми сокращаются не первый год, и ситуация с гречихой соответствует общему тренду, однако для нее падение более драматичное — треть территории против минус 5% по всем зерновым.
Погода и кризис перепроизводства
Уменьшение посевных площадей под гречиху эксперты объясняют несколькими причинами. Одна из них — климатическая. Как уточняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина, в основных регионах — производителях гречки в этом году была засуха.
— Осадки также распределились неравномерно, что существенно повлияло на урожайность культуры. Гречиха особенно чувствительна к климатическим колебаниям, поскольку требует определенного температурного режима и влажности на всех стадиях вегетации, — пояснила эксперт.
Второй причиной стали экономические вызовы, в том числе избыток предложения: в последние годы аграрии наращивали производство и в результате накопили огромные запасы гречихи. Как следствие, снизились закупочные цены, а за ними и рентабельность, уточняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Мельничук.
— Низкие закупочные цены вынудили сельхозпроизводителей отдавать предпочтение масличным культурам: сое, рапсу, подсолнечнику и др. Согласно профильному министерству Алтайского края, в прошлом году рентабельность гречихи была почти в 10 раз ниже масличных культур, — добавила эксперт.
Производство гречи стало менее выгодным из-за падения маржинальности, особенно на фоне стабильного роста операционных затрат: техника, топливо, удобрения и средства защиты растений заметно подорожали, добавляет Марина Мельничук.
— Это заставило многих фермеров пересмотреть структуру посевных площадей в пользу более рентабельных культур. Гречиха считается менее привлекательной в условиях экономической неопределенности, поскольку это капризная культура с непредсказуемой урожайностью, — уточняет Надежда Капустина.
Продукт подорожает, но дефицита не будет
— Цены на гречиху у производителей низкие и приближаются к себестоимости (10−11 тыс. руб./т), что может усилить сокращение посевов. Это создает предпосылки для повышения розничных цен. Однако резкого удорожания крупы в среднесрочной перспективе ожидать не стоит: у производителей накопилось достаточно запасов, — указывает экономист.
Как сообщала 20 августа пресс-служба Росстата, цены на пшено и гречку в России начали расти. Стоимость пшена увеличилась на 0,1% после снижения на 0,3% неделей ранее, гречневая крупа подорожала на 0,3%.
Как выяснили в сервисе мониторинга «Ценозавр», проанализировав стоимость гречки у разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях городов России, за год крупа подорожала на 3,3%.
Сегодня средняя стоимость упаковки весом 800 г составляет 93,8 рубля, и аналитики считают, что в 2026-м она может подняться еще на 15%.
В Минсельхозе ранее признавали риски роста цен на гречку, стоимость которой была стабильной на протяжении длительного времени. Торговым сетям рекомендовали проанализировать ситуацию и направить в министерство информацию о стабильности поставок, уровне спроса, доле долгосрочных контрактов и возможных проблемах на этом рынке. В то же время в министерстве подчеркивали, что держат на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, в том числе на гречку.
Эксперты заверили: крупы хватит на всех — не стоит ждать даже точечного дефицита продукции. В России солидные накопленные запасы, к тому же нет проблем с импортом из соседних стран.
Аналитики указывают и на то, что отрасль адаптируется к изменяющимся условиям. Внедряются устойчивые к засухе сорта, и совершенствуются агротехнологии. В будущем это стабилизирует производство гречихи.