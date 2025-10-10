Без жилья виноватые: как добросовестные покупатели остаются без квартир из-за мошенников

— На наш вопрос, как она будет отдавать деньги, женщина пояснила, что об этом не думала и думать не собирается. Главное, что ей вернули квартиру, а что будет с нами, ей всё равно. Мы с ребенком на съемном жилье, без денег и возможности приобрести другое, а та, что нас обманула, празднует победу, — поделилась девушка.