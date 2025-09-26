Без права на ошибку: россиянам предложили запретить возврат купленных онлайн товаров

В России могут запретить возврат некоторых категорий товаров в сфере онлайн-торговли. С такой инициативой выступили в Минэкономразвития. Мера призвана защитить предпринимателей от злоупотреблений со стороны потребителей. Однако для покупателей это создаст дополнительные неудобства и может негативно сказаться на доверии к онлайн-торговле, предупреждают эксперты. Подробности — в материале «Известий».
Невозвратные товары
О возможности ввода «невозвратных тарифов» на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он считает, что механизм можно организовать по аналогии с авиабилетами.
«Может быть, по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф — в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — отметил глава ведомства, подчеркнув, что вопрос этот является непростым и требует консультаций с бизнесом.
Необходимость такой меры Решетников объяснил проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели. В частности, бизнес нередко страдает от злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов. Например, когда они заказывают большие партии и не выкупают их, берут одежду перед Новым годом и возвращают после праздников
«Никто это не контролирует. И всё это заканчивается тем, что это всё перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость и чем-то, за что предприниматели готовы честно продавать», — объяснил министр.
Вопрос об особом порядке возврата купленных онлайн товаров может быть рассмотрен до конца года. Это, как считает Решетников, станет «реальной поддержкой» для предпринимателей перед сезоном праздников.
Редакция «Известий» направила запрос в Минэкономразвития РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Строго по списку
Суть предложения — модель, при которой покупатель либо выбирает сохранить право вернуть товар надлежащего качества в течение установленного законом срока, либо соглашается на более низкую цену, но без возможности отказа, разъясняет управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Ведомство сравнивает это с практикой авиаперевозок, где «невозвратный тариф» прямо предусмотрен нормами Воздушного кодекса.
Обоснование инициативы строится на том, что при огромном числе онлайн-заказов фиксируется значительный объем возвратов товаров надлежащего качества, отмечает эксперт.
— Особенно часто это касается одежды и обуви, когда покупатели заказывают несколько размеров или моделей, а затем возвращают часть товаров. Для продавцов это приводит к росту затрат на логистику, проверку состояния продукции, а иногда и ее списание, — указывает он.
По данным исследования Федерального общества сетевой торговли, только в 2024 году 62% продавцов на маркетплейсах столкнулись с так называемым потребительским экстремизмом, приводит статистику руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа. Это создает существенные издержки для добросовестных продавцов, которые вынуждены закладывать их в финальную цену.
Существуют, однако, и риски при реализации инициативы, предупреждает собеседница «Известий». Магазины, например, могут начать специально завышать цены, чтобы подтолкнуть к выбору варианта без возврата, предостерегает она.
— Вместо жестких мер можно рассмотреть другие решения: совершенствовать систему идентификации недобросовестных покупателей, улучшать механизмы досудебного урегулирования споров или вводить для некоторых категорий товаров частичный возврат средств, — предлагает эксперт.
Если же инициатива всё же будет реализована, то список товаров, которые нельзя будет вернуть, должен быть строго ограничен.
— Возможно включение в этот перечень уникальных или персонализированных товаров, изготовленных под заказ. В любом случае у потребителей должна сохраниться возможность проверить качество покупки при получении, — убеждена собеседница редакции.
Четкие правила
Закон «О защите прав потребителей» закрепляет право покупателя отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней с момента его получения, напоминает Илья Русяев. Если же информация о порядке возврата не была предоставлена — в течение трех месяцев. Возврату не подлежат приобретенные предметы личной гигиены, косметика, нижнее белье, продукты питания и ряд других товаров.
— Без внесения поправок в «Закон о защите прав потребителей» или расширения перечня невозвратных товаров реализация идеи о «невозвратном тарифе» юридически невозможна. Любые попытки закрепить это условие только в оферте или правилах маркетплейса будут ничтожны по ст. 16 того же закона, которая запрещает ограничение прав потребителей по сравнению с федеральными нормами, — разъясняет юрист.
Для бизнеса принятие таких поправок стало бы инструментом снижения издержек. Для потребителей же это приведет к необходимости внимательнее анализировать условия договора и различать «возвратный» и «невозвратный» тарифы, отмечает эксперт.
Это создаст для них дополнительные неудобства и может негативно сказаться на доверии к онлайн-торговле, предупреждает Мария Коледа. Также это может повлиять и на доходы самозанятых и платформеннозанятых работников, которые зависят от стабильного потока заказов, полагает она.
— В связи с этим при вводе тарифов важно обеспечить полную прозрачность и добровольность: четко информировать о последствиях выбора невозвратного тарифа на всех этапах совершения покупки, включая дублирование предупреждения в электронных чеках и СМС-уведомлениях. А также сохранить безусловное право на возврат некачественных товаров, — указывает собеседница «Известий».
При введении любых новых ограничений, связанных с торговлей потребительскими товарами, действовать необходимо осторожно, так как грань между защитой законных прав потребителей и злоупотреблением покупателей своими правами очень тонкая, подчеркивает кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.
— Возможное снижение покупательского спроса в результате негативной реакции на расширение списка невозвратных товаров ударит по предпринимателям еще больше, чем недобросовестное поведение некоторых потребителей, — обращает внимание она.
При этом пока не ясно, в какой форме может быть реализовано введение «невозвратных тарифов» именно для маркетплейсов и насколько обширным будет список таких товаров, дополняет эксперт.
— Поэтому следует дождаться более точной информации, о каких товарах идет речь в предложении министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Это необходимо всем участникам торговли через маркетплейсы — и предпринимателям, и покупателям, — резюмирует экономист.