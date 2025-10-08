Россияне оценили ограничения возвратов товаров на маркетплейсах

Маркетплейсы прочно вошли в жизнь россиян. Почти каждый третий респондент (30,98%) совершает покупки в интернете раз в неделю, еще 21,89% — несколько раз в неделю. Раз в месяц это делает четверть опрошенных (25,06%), а реже, чем раз в месяц — 11,74%. 6,29% делают это почти каждый день, и лишь 2,86% признались, что практически не пользуются онлайн-торговлей.