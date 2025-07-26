Без пластика. С августа банки перестанут выдавать карты некоторым гражданам

С 1 августа 2025 года в силу вступят изменения, запрещающие еще одной категории граждан заводить банковские карты. Речь о детях в возрасте от 14 до 18 лет, рассказал aif.ru адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
«С начала августа вступят в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, — объяснил он. — Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет будет запрещено самостоятельно, без письменного согласия родителей, открывать банковские счета и, как следствие, получать банковские карты. Исключение составят лишь несовершеннолетние, уже признанных полностью дееспособными (эмансипированных)».
Основная причина нововведения — резкий рост числа финансовых преступлений, где карты несовершеннолетних используются в схемах дропов, для легализации и обналичивания похищенных средств, мошенничества и других противоправных действий.
«Учитывая, что в силу уже вступили изменения, регламентирующие ответственность дропов (теперь за это предусмотрено уголовное наказание), ограничение выпуска карт несовершеннолетним выглядит разумной мерой, — отметил эксперт. — Это усилит контроль и поможет защитить как самих подростков от вовлечения в преступную деятельность, так и будет способствовать борьбе с увеличившимся числом дистанционного мошенничества и иных видов финансовых преступлений».
Напомним, сейчас по закону банковскую карточку можно оформить ребенку с шести лет (в виде дополнения к родительской карте), а дети от 14 лет могут получать такую услугу самостоятельно, хотя некоторые банки все же устанавливают собственные требования к возрасту клиентов.
Впрочем, и взрослым россиянам мошенники также угрожают. Они постоянно совершенствуют свои схемы и уже начали использовать легенду о блокировке счетов.