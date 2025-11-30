Без памяти от ИИ: что случилось с ценами на оперативную память

Глобальный рынок компьютерных комплектующих столкнулся с самым серьезным ценовым шоком за последние годы. Рост цен затронул оперативную память — рядовой и не самый примечательный ранее компонент. С начала 2025 года цены на модули DDR4 и DDR5 взлетели в два-три раза, а дефицит, порожденный искусственным интеллектом, грозит растянуться на годы. «Известия» разобрались, почему «оперативка» превратилась в дефицитный товар, как на кризисе пытаются заработать производители и чего ждать российским покупателям.
Ценовой шок — 2
Еще в начале года рынок памяти находился в состоянии переизбытка. Покупатели могли приобрести 32-гигабайтный комплект DDR5 за комфортные $95, а DDR4 — и того дешевле. Ситуация казалась стабильной, а аналитики предсказывали дальнейшее снижение цен. Однако ко второй половине года рынок перевернулся с ног на голову. К октябрю 2025 года тот же комплект DDR5 уже стоил под $184, а DDR4, который многие считали устаревающим, неожиданно подорожал еще сильнее, сравнявшись в цене с новой DDR5. Спотовые цены на чипы DRAM на открытом рынке к концу года демонстрировали рост почти на 187% в годовом исчислении. Как отмечают отраслевые эксперты, память, которая стоила условный доллар в начале года, к его концу стала стоить два и более.
Текущая ситуация вызывает дежавю с событиями нескольких лет давности. В 2017 году майнинг криптовалют, а в 2021-м — его сочетание с пандемийным бумом на ПК привели к тотальному дефициту и спекулятивному росту цен на видеокарты. Тогда геймеры и обычные пользователи месяцами ждали возможности купить графические процессоры по адекватной цене.
В 2025 году на смену майнерам пришли корпорации, строящие инфраструктуру искусственного интеллекта. Google, Amazon, Meta, Microsoft и OpenAI, а также китайские корпорации вкладывают сотни миллиардов долларов в AI-инфраструктуру. Для работы эти системы требуют колоссальных объемов памяти: как специализированной высокоскоростной (HBM), так и стандартной серверной DDR4/DDR5. На производство чипов для ИИ сегодня уходит в три раза больше мощностей, чем на обычный DRAM.
Текущая ситуация с резким ростом цен на устройства ОЗУ очень напоминает взрывной рост цен на видеокарты, который наблюдался в последние годы во всём мире, пояснила управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
— Тогда одним из ключевых факторов подорожания видеокарт был ажиотажный спрос со стороны майнеров криптовалют, когда оптовые закупки полностью вычищали склады, а производители не могли быстро адаптировать выпуск к столь высокому спросу по ряду причин, — признает эксперт.
Сила монополии
Одновременно с этим «большая тройка» производителей памяти, контролирующая около 70% рынка, начала плановый вывод с рынка устаревающих стандартов. В 2024—2025 годах было резко сокращено, а кое-где и полностью остановлено производство DDR4 и мобильной LPDDR4X. Проблема в том, что огромное количество пользователей и корпоративных клиентов по-прежнему полагаются на этот стандарт. Внезапное исчезновение предложения при сохраняющемся спросе привело к резкому скачку цен на DDR4.
Производители электроники, предвидя дефицит, перешли к стратегии двойного и тройного заказа, как это уже бывало во времена дефицита видеокарт. Крупные компании, такие как Lenovo, открыто заявили о накоплении запасов памяти на 50% выше обычного, чтобы обезопасить себя на 2026 год. Это создает порочный круг: паника со стороны покупателей еще больше усугубляет нехватку. Уровень складских запасов DRAM у производителей сократился с рекордных 31 недели в начале 2023 года до критических 8 недель к ноябрю 2025 года.
Большая часть мирового рынка «оперативки» контролируется тремя компаниями: Samsung, SK Hynix и Micron. Как и Nvidia c AMD в свое время, они не только не спешат наращивать производство, опасаясь нового переизбытка, но и активно используют свое положение. Сообщается, что в четвертом квартале 2025 года они потребовали от клиентов повышения контрактных цен на 30%.
Samsung, крупнейший игрок, в октябре и вовсе отложила объявление цен, что вызвало панику на открытом рынке и скачок цен на 25% за неделю. Финансовые отчетности производителей памяти бьют рекорды: так, SK Hynix в третьем квартале 2025 года сообщила о рекордной выручке, а операционная рентабельность Samsung на стандартной памяти достигла 40%.
По данным российских отраслевых изданий и ретейлеров, полного исчезновения оперативной памяти с полок магазинов не ожидается. Крупные сети работают по долгосрочным контрактам и создали страховые запасы.
Но с ценами всё не так радужно. Комплекты ОЗУ, которые еще полгода назад считались доступными, сегодня стоят как полноценная игровая консоль. Например, 64-гигабайтный комплект DDR5 на некоторых площадках уже превышает по стоимости PlayStation 5. Аналитики на внутреннем рынке сходятся во мнении с западными коллегами: высокий ценовой уровень сохранится как минимум до конца 2026 года. Временные перебои с конкретными моделями возможны, но тотального дефицита, скорее всего, удастся избежать.
Когда назад
Как считает Тирских, цены на устройства ОЗУ в ближайший период времени, возможно, еще вырастут, если спрос со стороны ИИ-индустрии и центров обработки данных продолжит расти быстрее расширения производственных мощностей, а производители будут сохранять осторожную стратегию и не спешить запускать новые линии по выпуску памяти.
— Кроме того, новый виток роста цен возможен при ограничениях по поставкам компонентов, например, из-за геополитических факторов или сбоя цепочек поставок. В целом, дальнейшая динамика цен зависит от темпов инвестиций в производство памяти, объема новых запросов со стороны облачных сервисов и ИИ, а также глобальной экономической ситуации. Быстрое снижение цен возможно только при резком сокращении спроса или перепроизводстве, чего в ближайшие время не ожидается. Для прихода рынка к устойчивому балансу потребуется не менее пары лет, так как большинству крупных компаний необходимо время для модернизации и наращивания выпуска, — сообщила собеседница «Известий».
Отметим, что некоторые пессимисты уже говорят о «суперцикле» роста цен на комплектующие, который может продлиться три-четыре года, вплоть до 2028−2029 годов. Всё это время обладателям домашних компьютеров, да и другой компьютерной техники, придется откладывать дополнительные деньги.
Между тем кризис уже начал распространяться и на другие сегменты рынка комплектующих. Так, компания Phison, специализирующаяся на контроллерах для SSD, недавно предупредила о дефиците чипов NAND, который привел к удвоению цен за последние полгода, и предсказала, что спрос, вероятно, будет опережать предложение в течение нескольких последующих лет.
Корпорации, в отличие от потребителей, могут делать запасы. К примеру, Lenovo накапливает компоненты, располагая запасами памяти и другого важного компьютерного оборудования, которые примерно на 50% выше, чем обычно. Объем оперативной памяти, которую, по переданным Bloomberg сведениям, запасает Lenovo, позволит ей удерживать стоимость своей продукции на низком уровне, в то время как цены на память растут. Более того, утверждается, что у Lenovo достаточно запасов, чтобы продержаться до конца 2025 года и всего 2026 года. У компании так много запасов, что она заявляет, что сможет справиться с «любым дефицитом» лучше любого из своих конкурентов. Но именно эти действия и становятся еще одной причиной роста цен.