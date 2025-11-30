Без памяти от ИИ: что случилось с ценами на оперативную память

Еще в начале года рынок памяти находился в состоянии переизбытка. Покупатели могли приобрести 32-гигабайтный комплект DDR5 за комфортные $95, а DDR4 — и того дешевле. Ситуация казалась стабильной, а аналитики предсказывали дальнейшее снижение цен. Однако ко второй половине года рынок перевернулся с ног на голову. К октябрю 2025 года тот же комплект DDR5 уже стоил под $184, а DDR4, который многие считали устаревающим, неожиданно подорожал еще сильнее, сравнявшись в цене с новой DDR5. Спотовые цены на чипы DRAM на открытом рынке к концу года демонстрировали рост почти на 187% в годовом исчислении. Как отмечают отраслевые эксперты, память, которая стоила условный доллар в начале года, к его концу стала стоить два и более.