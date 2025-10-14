Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

Как следует из документа, Бессент на состоявшейся в Вашингтоне встрече «подчеркнул, что США привержены работе с партнерами по G7 для значительного наращивания давления на Россию». Министр выступил с утверждением, что «европейским союзникам [США] нужно наращивать давление не только на Россию», но и на те государства, которые покупают российскую нефть.