Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко заверил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами Группы семи (G7) с целью «значительного наращивания давления на Россию». Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства.
Как следует из документа, Бессент на состоявшейся в Вашингтоне встрече «подчеркнул, что США привержены работе с партнерами по G7 для значительного наращивания давления на Россию». Министр выступил с утверждением, что «европейским союзникам [США] нужно наращивать давление не только на Россию», но и на те государства, которые покупают российскую нефть.
Бессент выразил признательность Свириденко за поддержку фонда по реконструкции Украины.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что украинская делегация, которую возглавляет Свириденко, отправилась в США просить вооружение. Ермак уточнил, что украинская сторона рассчитывает поднять вопросы укрепления своих сил противовоздушной обороны, а также «ударных возможностей». Еще одной темой переговоров, как рассчитывают в Киеве, станет украинская энергетика и подготовка к зиме.