Бессент: Трамп хочет снизить цены на кофе и бананы «в ближайшее время»

«В ближайшие пару дней вы увидите серьезные заявления, касающиеся товаров, которые мы не выращиваем в США — кофе, бананов и других фруктов», — заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
Бессент не стал вдаваться в подробности, но президент Дональд Трамп ранее отметил, что речь пойдет о снижении некоторых тарифов.
«Что касается кофе, мы снизим некоторые тарифы», — сказал Трамп в интервью Fox News.
Как пишет Business Insider со ссылкой на данные индекса потребительских цен, по состоянию на сентябрь стоимость всех видов кофе, включая жареный и растворимый, выросла за последний год на 18,9%.
В июле Трамп ввёл 40%-ную пошлину на бразильские товары в дополнение к уже существующей 10%-ной. Он пояснял, что хочет использовать тарифы для возвращения промышленного производства в США. Однако, как обращает Business Insider, внутри страны производится менее 1% кофе, потребляемого американцами, поэтому США вынуждены полагаться на других производителей, таких как Бразилия, чтобы восполнить дефицит.
В указе Трампа повышение тарифов объяснялось действиями бразильского правительства, включая судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару. Право, на основании которого Трамп ввёл пошлины на бразильские товары (а также на десятки других), сейчас оспаривается в Верховном суде США.
Белый дом неоднократно утверждал, что тарифы не приводят к росту цен — с чем большинство экономистов не согласны, подчеркивает BI. Позже Трамп заявил: «У нас все идет феноменально хорошо, это лучшая экономика за всю историю нашей страны».