Бессент: Трамп хочет снизить цены на кофе и бананы «в ближайшее время»

В июле Трамп ввёл 40%-ную пошлину на бразильские товары в дополнение к уже существующей 10%-ной. Он пояснял, что хочет использовать тарифы для возвращения промышленного производства в США. Однако, как обращает Business Insider, внутри страны производится менее 1% кофе, потребляемого американцами, поэтому США вынуждены полагаться на других производителей, таких как Бразилия, чтобы восполнить дефицит.