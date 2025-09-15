Бессент: США без европейцев не введут пошлины против КНР за покупку нефти РФ

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО «ослабило переговорные позиции альянса». Кроме того, хозяин Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50−100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.