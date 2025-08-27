Бессент: сборы США от пошлин могут достичь $1 трлн к концу года

Выступая на заседании кабинета под председательством президента Дональда Трампа, господин Бессент отметил, что его предыдущая оценка в $300 млрд оказалась заниженной. По его словам, после значительного роста в июле и августе доходы от пошлин могут превысить $500 млрд, а возможно, и достичь $1 трлн.
В конце июля министр торговли США Говард Латник прогнозировал, что за 10 лет доходы США от таможенных пошлин могут составить около $7 трлн.
