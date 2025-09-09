Бессент пригрозил санкциями России из-за провала «обычного подхода»

США и ЕС сохраняют на столе все варианты действий в рамках мирного урегулирования на Украине, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в Х после встречи с посланником по санкциям Еврокомиссии Дэвидом Салливаном.
«Обычный подход к делам не сработал. Мы готовы принять жесткие меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для достижения успеха», — отметил Бессент.
7 сентября глава Минфина отмечал, что скоординированное экономическое давление США и Европы на Россию может вынудить Москву «сесть за стол переговоров».
В тот же день президент Дональд Трамп положительно ответил на вопрос, готов ли он перейти ко второй фазе санкций против России. Незадолго до этого лидер говорил, что еще не приступил «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию. Что под этим подразумевается, он не уточнял. Трамп лишь упомянул, что уже введены пошлины в отношении Индии, покупающей российскую нефть, которые «стоят сотни миллиардов долларов». Нью-Дели называл эти меры несправедливыми, но от нефти из России не отказался.
США требуют от ЕС, чтобы страны союза перестали покупать российские нефть и газ. По словам министра энергетики Криса Райта, в Брюсселе должны пойти на такой шаг, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.
Кроме того, у американской стороны есть требования по вторичным санкциям. Как сообщала Financial Times, ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая в связи с тем, что тот покупает российские энергоносители, но эти предложения находятся «на очень ранней стадии» и вряд ли будут приняты, если США не предпримут аналогичных действий. По данным Reuters, Вашингтон призывал Брюссель оказать давление на Пекин.
Президент Владимир Путин призывал не «пугаться» санкций, так как тот, кто «начинает пугаться, сразу все проиграет». Тех, кто их вводит, глава государства назвал «придурками», поскольку они вредят сами себе.