Бессент пригрозил санкциями России из-за провала «обычного подхода»

В тот же день президент Дональд Трамп положительно ответил на вопрос, готов ли он перейти ко второй фазе санкций против России. Незадолго до этого лидер говорил, что еще не приступил «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию. Что под этим подразумевается, он не уточнял. Трамп лишь упомянул, что уже введены пошлины в отношении Индии, покупающей российскую нефть, которые «стоят сотни миллиардов долларов». Нью-Дели называл эти меры несправедливыми, но от нефти из России не отказался.