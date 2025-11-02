Ричмонд
Бессент: отдельные сектора экономики США находятся в рецессии

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Экономика США в целом пребывает в хорошей форме, однако отдельные ее сектора находятся в стадии рецессии, в том числе из-за политики Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Источник: Reuters

«Полагаю, что в целом мы в хорошей форме, однако считаю, что отдельные сектора экономики находятся в рецессии», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

В качестве сферы экономики в рецессии глава американского Минфина выделил жилищное строительство. «Так что если ФРС снизит ставку по ипотеке, то сможет прекратить рецессию в жилищной сфере», — добавил Бессент.

ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, на этот раз до уровня 3,75 — 4%. Позже председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины привели к повышению цен на некоторые товары, однако в базовом сценарии инфляционный эффект будет краткосрочным. Он добавил, что нынешняя частичная приостановка работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования негативно отражается на американской экономике.

