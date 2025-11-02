Бессент: отдельные сектора экономики США находятся в рецессии

ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, на этот раз до уровня 3,75 — 4%. Позже председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины привели к повышению цен на некоторые товары, однако в базовом сценарии инфляционный эффект будет краткосрочным. Он добавил, что нынешняя частичная приостановка работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования негативно отражается на американской экономике.