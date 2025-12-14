Ричмонд
Бесценные кадры: работодатели удвоили зарплатное предложение за пять лет

А водителям и курьерам готовы предложить в четыре раза больше, отмечают аналитики.

Источник: Reuters

Острый дефицит кадров в последние годы значительно сказался на зарплатном предложении: если пять лет назад всем соискателям предлагали в среднем около 41 тыс. рублей, то сейчас это более 80 тыс., рассказали «Известиям» аналитики. При этом по самым востребованным вакансиям, например, для курьеров и водителей, рост оказался существенно больше — в четыре раза. Впрочем, эксперты напоминают, что на фоне инфляции реальный рост заработных плат был не таким большим — около 24% за пять лет. О том, как изменились зарплаты в России и каких специалистов пытаются «заманить рублем» — в материале «Известий».

Как изменились зарплаты в России

Самый заметный рост зарплатных предложений за последние пять лет наблюдался у водителей и курьеров, подсчитали аналитики сервиса для поиска работы hh.ru. В среднем по России зарплаты, которые работодатели указывали в вакансиях, с 2020 по 2025 год выросли почти вдвое — с 41 тыс. до 80 тыс. рублей.

При этом в 2020-м работодатели предлагали курьерам около 36 тыс. рублей, а сейчас готовы заплатить почти в четыре раза больше — 143 тыс. Заработок водителей за пять лет вырос с 49 тыс. до 150 тыс. рублей.

— Такая динамика отражает глобальные изменения в экономике и в привычной жизни россиян за последние пять лет, — рассказала «Известиям» руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова. — Так, развитие электронной коммерции привело к тому, что доставка продуктов и других товаров на дом стала обычной практикой, создав спрос на ряд специалистов — от сборщиков заказов до курьеров.

Зарплатные предложения увеличились в основном из-за дефицита кадров, полагает она. К примеру, медсестрам работодатели в этом году готовы заплатить до 58 тыс. рублей, а врачам — около 100 тыс., что в 2,5 раза больше, чем пять лет назад.

— Развитие технологий и общая цифровизация экономики также привели к усилению спроса и росту предлагаемых зарплат для опытных разработчиков и экспертов по кибербезопасности, — добавила эксперт.

Кроме того, среди лидеров по приросту предлагаемых зарплат — страховые агенты, руководители отдела клиентского обслуживания, промоутеры, кредитные специалисты, геодезисты. Ощутимее всего предложения за пять лет взлетели в сферах транспорта и логистики, обслуживания, страхования и сельского хозяйства, отметили аналитики.

Где выросли зарплатные предложения

По данным hh.ru, самая яркая динамика по приросту зарплат за последние пять лет наблюдается в Краснодарском крае, Кемеровской области, Татарстане, Ингушетии и Алтайском крае.

А за последний год лидерами по росту зарплатных предложений для рабочих и линейных специалистов стали Владимирская, Кировская и Калининградская области, рассказали «Известиям» эксперты «Авито Работы». Как указали аналитики, во Владимирской области предлагаемые зарплаты в этом году увеличились на 62% — до 133 тыс. рублей. Заметнее всего прирост отразился на доходе изолировщиков, автослесарей и маляров.

Например, в Кировской области средние зарплаты, предлагаемые соискателям, выросли почти в два раза. Самый высокий прирост обещанной зарплаты пришелся на вакансии сварщиков — сейчас им предлагают более 188 тыс. рублей за полный день, операторов производственной линии (до 105 тыс.) и слесарей (свыше 135 тыс.).

В Калининградской области работодатели, по данным на осень 2025 года, готовы заплатить кандидатам около 80 тыс. рублей. Рейтинг по росту средних предлагаемых зарплат в этом регионе возглавили упаковщики, сварщики и электромонтажники.

— Рост зарплатных предложений в регионах-лидерах обусловлен стабильно высоким спросом на квалифицированных рабочих, а также появлением крупных инвестиций и стратегических проектов, — пояснил «Известиям» директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. — Так, во Владимирской области в ближайшие пару лет запустят новый завод огнеупоров и расширят производства электро- и кабельного оборудования. Это создаст много новых рабочих мест в регионе, и работодатели уже повышают зарплатные предложения квалифицированным рабочим.

А в Кировской области рост предлагаемых зарплат совпал с рекордным притоком инвестиций, отметил Роман Губанов. Среди ключевых проектов — запуск предприятий по сортировке отходов, а также строительство новых объектов агропромышленности и городской инфраструктуры.

— Такие региональные проекты напрямую стимулируют рост зарплатных предложений, так как работодатели конкурируют за ограниченный кадровый ресурс, — сказал эксперт.

Правительство утверждает индекс роста ежемесячной зарплаты ежегодно. Так, в 2020 году доходы россиян выросли на 6% на сравнению с 2019-м, в 2024-м — уже на 18% по сравнению с 2023-м. Средняя зарплата в России, по данным Росстата на апрель 2025 года, составила 99,4 тыс. рублей до вычета налога. В 2020 году этот показатель находился на уровне 51 тыс. рублей.

Официальная статистика подтверждает заметное ускорение роста зарплат, особенно в регионах, сказала «Известиям» доцент кафедры статистики Государственного университета управления (ГУУ) Татьяна Першина.

— В большинстве субъектов РФ за 2019−2025 годы средняя начисленная зарплата выросла как минимум в 1,6 раза, а в целом по стране в два раза, при этом быстрее всего росли доходы в регионах с исторически низкой базой — это Саратовская, Липецкая области и ряд других «догоняющих» территорий, — сказала она.

При этом, по словам эксперта, растет и «ценз входа» — повышаются требования к водителям такси и коммерческого транспорта по стажу, безопасности, медосмотрам и цифровым навыкам.

— Это приводит к оттоку части водителей с небольшим опытом и дополнительно сужает кадровый резерв. В результате дефицит персонала в логистике, доставке и смежных сервисах становится одним из главных рычагов ускоренного роста зарплатных предложений в рабочих и линейных профессиях за последние годы, — сказала Татьяна Першина.

Почему сложился кадровый дефицит

Рост зарплатных предложений в два раза сложно назвать неожиданным, сказал «Известиям» директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований Президентской академии (РАНХиГС) Дмитрий Землянский.

— Это отражает «зарплатную гонку», которая происходила в стране последние несколько лет на фоне дефицита кадров, — отметил он. — С 2019 по 2024 годы средняя номинальная зарплата (общая сумма начисленных денег, деленная на число сотрудников. — Прим. ред.) выросла на 86%. Если ориентироваться на сентябрь 2025 года, то по сравнению с сентябрем 2020 года прирост рост составил 95%. Другой вопрос, что на фоне высокой инфляции реальный рост заработных плат был не таким большим — на 24% в 2020—2024 годах.

По словам Дмитрия Землянского, по России наблюдается разная картина. Больше всего зарплата выросла в крупных промышленных регионах, например, в Татарстане, Челябинской, Нижегородской и Свердловской областях. А также в субъектах, где расположены крупные оборонно-промышленные комплексы — в Курганской, Тульской областях и Чувашии, отметил эксперт.

Ключевой драйвер роста зарплатных предложений — острый дефицит кадров, считает директор по персоналу компании Newstaff Олеся Бормотова.

— Ситуация на рынке труда сформировалась под влиянием сразу нескольких факторов: демографического спада в 1990-х годах, из-за которого сократился приток молодежи, последствий пандемии, а также изменений в миграционной политике. Низкая безработица и общий экономический рост, сопровождаемый инфляцией, лишь усиливают конкуренцию. В результате компании вынуждены повышать оплату труда, чтобы привлекать и удерживать сотрудников, — рассказала она «Известиям».

Сейчас в России, по ее словам, наиболее востребованы IT-специалисты, инженеры, врачи, квалифицированные рабочие и строители. Это обусловлено акцентом на развитие производства и инфраструктуры, а также цифровизацией экономики.

— В этих сферах особенно чувствуется нехватка подготовленных кадров. Заметный рост зарплатных предложений виден не только у курьеров или водителей, но и у медицинского персонала, финансовых аналитиков, а также у «синих воротничков» — таких как сварщики или токари. Везде работает логика высокого спроса при ограниченном предложении, — пояснила Олеся Бормотова.

По прогнозам эксперта, в следующие пять лет ожидается существенный рост доходов в сферах, которые останутся критически важными для экономики: инженерия, IT, управление проектами в строительстве и логистике, а также здравоохранение и агропромышленный комплекс.

— Кадровый дефицит никуда не денется, а технологии, включая искусственный интеллект, будут создавать новые ниши. Важно понимать, что динамика сильно зависит от отрасли и региона, — сказала директор по персоналу.

Общий тренд по рынку, вероятно, замедлится, но на этих приоритетных направлениях рост зарплат будет стабильно опережать средние показатели, полагает эксперт.

