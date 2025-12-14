Бесценные кадры: работодатели удвоили зарплатное предложение за пять лет

Острый дефицит кадров в последние годы значительно сказался на зарплатном предложении: если пять лет назад всем соискателям предлагали в среднем около 41 тыс. рублей, то сейчас это более 80 тыс., рассказали «Известиям» аналитики. При этом по самым востребованным вакансиям, например, для курьеров и водителей, рост оказался существенно больше — в четыре раза. Впрочем, эксперты напоминают, что на фоне инфляции реальный рост заработных плат был не таким большим — около 24% за пять лет. О том, как изменились зарплаты в России и каких специалистов пытаются «заманить рублем» — в материале «Известий».