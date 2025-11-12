Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года

Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ, больше всего в Забайкальском крае — на 0,9%. В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве практически не изменились.