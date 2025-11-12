Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года — на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 марта.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 — на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% — до 87,9 рубля.
Общая инфляция в стране с 6 по 10 ноября составила 0,09%.
Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ, больше всего в Забайкальском крае — на 0,9%. В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве практически не изменились.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.