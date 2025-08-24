Бензин по талонам: россияне рискуют столкнуться с масштабным дефицитом топлива

В некоторых регионах страны торговцам приходится ограничивать продажу горючего на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак собирает 25 августа совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны для обсуждения ситуации на топливном рынке.
Если государство не предпримет оперативных мер, отечественным автомобилистам вскоре будет просто нечем «кормить» своих «железных коней».
Только за первую неделю августа биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 несколько раз обновляли исторические рекорды и после продолжительного непрерывного роста достигли абсолютного максимума в 70,9 тыс и 79,9 тыс рублей за тонну, соответственно.
Скорость, с которой повышаются цены на АЗС, как известно, в нашей стране регулируется, но даже при этом она обгоняет темпы подорожания общей потребительской корзины, уже как минимум месяц. Средний ценник на бензин в стране в конце августа составил 61,7 рублей за литр: тарифы на АИ-92 повысились до 58,5, АИ-95 — до 63,9, а АИ-98 — до 84,7 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива теперь составляет 71,45 рубля за литр. Стремительный взлет цен на горючее вынуждает отечественных владельцев автомобилей все чаще пересаживаться с личного на общественный транспорт.
По словам экономиста, топ-менеджера в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, рост цен на бензин в России основан на ряде факторов, оказывающих существенное влияние на конечную сумму, которую приходится выкладывать рядовым потребителям на заправках. В оптовом звене основную роль сыграло ограниченное предложение топлива, поскольку значительная часть нефтепродуктов уходила на экспорт. По традиции, добывающим компаниям было выгоднее поставлять дополнительные объемы горючего на внешние рынки, котировки сырья на которых всегда выше, чем на внутреннем. Чиновники спохватились только в конце июля — лишь тогда они ввели временный запрет на экспорт бензина, который продлится, как минимум, до конца августа, а может быть и дольше — при наличии соответствующего решения правительства. Однако, как показывает динамика повышения розничной стоимости готового топлива, особенного влияния на рынок такой мораторий не возымел. «Эта мера оказалась запоздалой, — объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Рост цен уже произошел, поэтому эффект от ограничения зарубежных поставок оказался не способен в полной мере отразиться на розничном торговом сегменте».
Дополнительными причинами заметного подорожания нефтепродуктов стали традиционный сезонный рост потребления в июне-августе из-за сельскохозяйственных работ и туристического периода отпусков, а также повышения издержек промышленных предприятий за счет усиления налоговой нагрузки, увеличения затрат на логистические операции и различные форс-мажорные обстоятельства в виде срочных ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.
«Такой сценарий был вполне ожидаем: повышенный спрос обычно приводит к резким стоимостным скачкам. Предупредить ценовой всплеск можно было заранее, исходя из динамики биржевых цен и сезонных факторов, но оперативных решений для выполнения такой задачи чиновники не предприняли», — отмечает эксперт.
Стоит отметить, что правительство располагает целым пакетом инструментов для регулирования оптовых и потребительских цен на готовое топливо. Основными средствами стабилизации считаются, в первую очередь, экспортное лимитирование, демпферные компенсации нефтяникам, а также интервенции из топливных резервов государства. Формально обозначенные механизмы уже используются. В частности, запрет на зарубежные продажи нефтепродуктов может быть продлен на сентябрь. «Главная проблема заключается в том, что названные шаги носят реактивный характер — мораторий на экспорт был установлен только после ценового подъема, а демпферная система, предусматривающая государственное субсидирование сырьевых холдингов для возмещения упущенной прибыли из-за таких торговых ограничений, за последние годы стала менее эффективной в связи с изменениями в налоговой политике. В свою очередь, топливные резервы исчерпаемы по объему и способны лишь краткосрочно сглаживать дисбаланс. В итоге механизмы работают частично и не решают фундаментальную проблему, а именно, не искореняют противоречие интересов государства и нефтяных компаний», — считает Чернов.
Неповоротливость существующей конструкции регулирования стоимости горючего и неторопливость, с которой чиновники манипулируют наработанным инструментарием на практике, усугубляемые постоянными атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы украинских беспилотников, наносящими им прямой ущерб. В результате в некоторых российских регионах автомобилисты уже столкнулись с нехваткой горючего. К примеру, на заправках в Крыму, Хабаровской области и Приморье водители вынуждены выстраиваться в многочасовые очереди для пополнения своих топливных баков. На ряде сетей АЗС полностью отсутствует 95-й сорт бензина. Более того, администрации Курильского района Сахалинской области, чтобы гарантировать работу экстренных и специальных служб, пришлось ввести ограничения на продажу топлива населению — там с 20 августа в одни руки отпускается не более 10 литров. По некоторым данным, власти отдельных субъектов даже задумываются о введении талонов на бензин.
По мнению экспертов, правительство, скорее всего, сможет замедлить подорожание топлива, но вернуть тарифы к уровню начала года вряд ли получится. Рост стоимости бензина — это билет в один конец. В отличие от продуктов питания, которые в зависимости от сезона могут дешеветь, цены на горючее меняются лишь в одну сторону — ползут вверх. «Продление экспортного запрета на сентябрь, расширение демпферных выплат и административное давление антимонопольных органов на розничные сети дадут временный эффект, но долгосрочной стабильности не обеспечат», — уверен Чернов.
В сложившейся ситуации неизбежны негативные последствия для экономики: себестоимость продукции во многих секторах повысится. В итоге увеличатся транспортные расходы и подорожают товары первой необходимости. «Не исключено, что по итогам года средний прирост цен на топовые сорта бензина на АЗС будет выше привычного: 10−14% вместо стандартных 8−10%. Поскольку эффект от повышения цен на горючее напрямую влияет на инфляцию, покупательная способность населения снизится при том, что реальные доходы россиян растут крайне медленными темпами», — прогнозирует Андрей Лобода.