Бензин по талонам: россияне рискуют столкнуться с масштабным дефицитом топлива

По словам экономиста, топ-менеджера в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, рост цен на бензин в России основан на ряде факторов, оказывающих существенное влияние на конечную сумму, которую приходится выкладывать рядовым потребителям на заправках. В оптовом звене основную роль сыграло ограниченное предложение топлива, поскольку значительная часть нефтепродуктов уходила на экспорт. По традиции, добывающим компаниям было выгоднее поставлять дополнительные объемы горючего на внешние рынки, котировки сырья на которых всегда выше, чем на внутреннем. Чиновники спохватились только в конце июля — лишь тогда они ввели временный запрет на экспорт бензина, который продлится, как минимум, до конца августа, а может быть и дольше — при наличии соответствующего решения правительства. Однако, как показывает динамика повышения розничной стоимости готового топлива, особенного влияния на рынок такой мораторий не возымел. «Эта мера оказалась запоздалой, — объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Рост цен уже произошел, поэтому эффект от ограничения зарубежных поставок оказался не способен в полной мере отразиться на розничном торговом сегменте».