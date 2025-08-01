Белый дом США объявил о пошлинах против десятков стран

Отдельным указом Трамп повысил пошлины в отношении Канады с 25 до 35%, обвинив страну в том, что та «не смогла оказать содействие в сдерживании продолжающегося потока» фентанила через границу. Канада — второй по величине торговый партнер США после Мексики и крупнейший поставщик стали и алюминия. Для Мексики Трамп ранее продлил действующие ставки на 90 дней, чтобы дать больше времени для торговых переговоров.