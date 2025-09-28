Белый дом может финансировать вузы, поддерживающие Трампа, пишет WP

В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.