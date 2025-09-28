Ричмонд
Белый дом может финансировать вузы, поддерживающие Трампа, пишет WP

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

Источник: © РИА Новости

«Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа в вопросах приема, найма и других вопросах», — пишет издание.

В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.