Белый дом планирует не останавливать помощь продуктами во время шатдауна

В публикации Трамп сообщил, что юридические советники правительства испытывают сомнения относительно объема полномочий для продолжения выплаты пособий по завершении срока финансирования. Тем не менее глава государства поручил экспертам «разъяснить, как мы можем законно финансировать SNAP, как только возможно».
Агентство Reuters отмечает, что возможная приостановка финансирования грозит нехваткой продовольствия для примерно 42 млн человек.
«Если суд даст нам соответствующее юридическое указание, для меня будет честью предоставить финансирование», — заявил президент США.
