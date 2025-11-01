Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом планирует не останавливать помощь продуктами во время шатдауна

Президент США Дональд Трамп объявил о своей готовности сохранить финансирование программы продовольственной помощи SNAP, несмотря на намечавшееся ее прекращение 1 ноября в связи с продолжающимся шатдауном. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети Truth Social, Трамп подчеркнул, что считает недопустимым, чтобы американцы «голодали».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В публикации Трамп сообщил, что юридические советники правительства испытывают сомнения относительно объема полномочий для продолжения выплаты пособий по завершении срока финансирования. Тем не менее глава государства поручил экспертам «разъяснить, как мы можем законно финансировать SNAP, как только возможно».

Агентство Reuters отмечает, что возможная приостановка финансирования грозит нехваткой продовольствия для примерно 42 млн человек.

«Если суд даст нам соответствующее юридическое указание, для меня будет честью предоставить финансирование», — заявил президент США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»