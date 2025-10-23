Ричмонд
Бельгия пообещала ЕС не позволить изъять активы РФ без раздела рисков

По словам премьер-министра королевства Барта Де Вевера, даже во время Второй мировой войны к замороженным активам «никто не прикасался».

Источник: Freepik

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Суверенные активы не конфисковывали даже во время Второй мировой войны, Бельгия блокирует это решение Евросоюза в отношении РФ, если остальные члены ЕС не разделят риски. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

«Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. <…> Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <…> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС — прим. ТАСС) придется сделать это вместе», — сказал он после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах союза.