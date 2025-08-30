Бельгия выступила против конфискации российских замороженных активов

«Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов», — сказал он перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел.