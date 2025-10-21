Бельгия согласилась на разработку предложения по замороженным активам РФ

В дальнейшем, в случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Однако источники издания полагают, что «предложению предстоит пройти несколько недель сложных переговоров» с властями стран ЕС. Вместе с тем, без кредита ЕС «Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд» в течение следующих двух лет.