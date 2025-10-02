Ричмонд
Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы

Бельгия на данный момент отказывается передавать все российские активы, находящиеся в ее юрисдикции. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Глава бельгийского правительства пообщался с журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества. Он подтвердил, что страна выступает против присвоения находящихся на площадке Euroclear в Бельгии активов, которые «генерируют доходы и налоги».

«Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски», — подчеркнул Де Вевер.

Как пишет агентство ТАСС, финансовые риски в случае незаконной экспроприации суверенных активов России заключаются, в том числе в возможном массовом изъятии бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией судебных исков в качестве компенсации украденных активов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что тех лиц и страны, которые присвоят замороженные российские активы или дивиденды от них, подвергнут судебному преследованию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

