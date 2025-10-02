Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы

Глава бельгийского правительства пообщался с журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества. Он подтвердил, что страна выступает против присвоения находящихся на площадке Euroclear в Бельгии активов, которые «генерируют доходы и налоги».
«Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски», — подчеркнул Де Вевер.
Как пишет агентство ТАСС, финансовые риски в случае незаконной экспроприации суверенных активов России заключаются, в том числе в возможном массовом изъятии бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией судебных исков в качестве компенсации украденных активов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что тех лиц и страны, которые присвоят замороженные российские активы или дивиденды от них, подвергнут судебному преследованию.
