Бег за криптотенью: ЦБ запустит масштабные проверки виртуальных активов

В начале 2026 года Банк России планирует комплексное обследование вложений в криптовалюты и объема кредитования компаний, работающих в этой сфере. Решение регулятора отражает усиливающееся внимание к рискам и возможностям цифровых финансовых активов, которые уже сегодня влияют не только на мировые рынки, но и на российскую экономику. Кроме того, ЦБ планирует обследовать вложения физлиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Подробности — в материале «Известий».
Обследование инвестиций и кредитов в криптовалюты: что планирует ЦБ
Банк России планирует в первые два месяца 2026 года провести обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний. Цель — оценить объемы инвестиций поднадзорных организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также объемы кредитов криптокомпаниям на 1 января 2026 года.
Также, как известно из опубликованных материалов Центробанка, под конец 2025 года регулятор планирует обследовать и вложения физлиц в цифровые финансовые активы (ЦФА) с доходностью, связанной с курсом криптовалюты. Отчетность по этим данным хотят сделать ежемесячной, с предоставлением сведений не позднее 10-го рабочего дня последующего месяца.
Готовящийся переход к более детальному мониторингу крипторынка свидетельствует о возрастающем внимании регулятора к системным рискам, связанным с цифровыми активами. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга, в 2024 году криптовалюты называли одной из ключевых угроз в преступных расчетах или при легализации доходов, полученных преступным путем.
Эксперты сходятся во мнении, что высокая волатильность криптовалют способна создавать серьезные угрозы для финансовой устойчивости банков и защиты вкладчиков. Одновременно с этим отсутствие официальной статистики в России приводит к формированию так называемой серой зоны — области, в которой скрытые долги и кредитные обязательства остаются вне контроля регуляторов.
На сегодняшний день отсутствуют официальные данные, позволяющие оценить реальные масштабы кредитования криптокомпаний в России, поясняет адвокат и партнер ООО «Смарт Консалтинг», член АЮР Станислав Комиссаров.
— Это создает основу для формирования серой зоны. Согласно отчету Банка международных расчетов, ситуация усугубляется волатильностью, частыми банкротствами и анонимностью, что формирует высокорисковую и непрозрачную среду для кредитования, — говорит эксперт.
Поддерживает этот взгляд и замдиректора центра компетенций НТИ по направлению технологии доверенного взаимодействия ТУСУР (Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники) Руслан Пермяков.
Эксперт считает, что вложения банков в криптоактивы и кредиты, выданные криптокомпаниям, способны вызвать цепочку дефолтов при резком падении рынка, усиливая проблемы с невозвратами.
— Финансовые операции с криптовалютами несут для банковской системы и клиентов в некоторых случаях высокие риски. Их волатильность и правовая экстерриториальность создают угрозу как для отдельных банков, так и для доверия населения к финансовой системе, — подчеркивает эксперт.
«Известия» направили запросы в ЦБ, Минфин, НИФИ, Аналитический центр правительства, Министерство экономического развития.
Хеджирование или обход правил?
Использование криптовалют как инструмента для хеджирования рисков эксперты оценивают неоднозначно. Некоторые рассматривают это как инновационное решение в условиях санкций и валютных ограничений, другие же видят возможные попытки обхода нормативных требований.
— В странах с высокой инфляцией и ограничениями на движение капитала бизнес и граждане применяют биткоин и стейблкоины для сохранения сбережений и вывода активов за границу, — говорит доцент кафедры «Финансовые технологии» Финансового университета Алексей Михайлов. — Институциональные инвесторы включают небольшой процент криптоактивов в портфели, предполагая, что они могут вести себя независимо в кризисные периоды, однако на практике такая корреляция часто нарушается.
Директор юридического департамента PLAN B Ольга Захарова рассматривает хеджирование как важный фактор повышения устойчивости финансового рынка.
— Хеджирование крипторисков позволит открыть позицию, компенсирующую риски рынка за счет его участников. Однако отсутствие правовой базы и четких норм регуляции пока значительно осложняет ситуацию, — поясняет эксперт.
Советник ККМП Вадим Никитин обращает внимание на ограниченный потенциал криптовалют в качестве классического инструмента хеджирования из-за их высокой волатильности.
— Криптовалюты вряд ли могут выполнять функцию защиты от рисков, скорее это спекулятивный инструмент, — уверен он.
Масштабы кредитования и возможные «темные зоны»
Определить реальный размер кредитов, выданных криптокомпаниям, крайне сложно из-за недостатка прозрачности.
— Российское законодательство не предусматривает иных легальных игроков, кроме официально зарегистрированных майнеров и участников экспериментального правового режима, — говорит Ольга Захарова.
Гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов добавляет, что размер таких кредитов может достигать нескольких миллиардов рублей. При резком падении крипторынка многие из этих обязательств могут стать необеспеченными, что грозит системными сбоями, считает он.
— Объем мирового крипторынка сейчас составляет около 2% от всех финансовых активов, — оценивает Алексей Михайлов. — При таком уровне рисков серьезных угроз для экономики России пока нет, однако ситуация требует постоянного контроля.
Контроль за вложениями физлиц
Особое внимание регулятор уделяет мониторингу вложений граждан в цифровые финансовые активы, доходность которых связана с криптовалютами. Это позволит точнее оценить инвестиционные риски для населения и выделить меры по защите вкладчиков.
— Регулятор стремится понять, насколько россияне вовлечены в цифровые финансы, а также сколько средств и через какие каналы уходит в криптовалюту, — поясняет Алексей Михайлов. — Это поможет предотвратить системные риски и обвалы, которые могут повлиять на финансовую стабильность.
Банк России совместно с правительством разрабатывает новые правовые режимы для сделок с криптовалютами, напоминает старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА Кирилл Карпов.
— Информация, полученная в ходе обследования, будет использована для доработки концепции регулирования и легализации рынка с целью получения налоговых поступлений, — поясняет он.
Старший юрист ALUMNI Partners Инна Неминущая уверена, что мониторинг инвестиций физических лиц поможет сократить злоупотребления и повысить финансовую защиту.
— Изучение вложений позволит определить потенциальные риски потерь и подготовить регуляторные меры для защиты интересов инвесторов и обеспечения стабильности финансового сектора, — поясняет эксперт.
К перспективам регулирования и устойчивости
На глобальном уровне регуляторы всё активнее внедряют нормы, ограничивающие риски от криптоактивов, что влияет и на российскую политику.
— Обычно регуляторы устанавливают лимит вложений в криптовалюты не выше 1−2% от капитала банков. Это снижает системные риски и способствует более плавной интеграции инноваций в традиционную финансовую систему, — отмечает Вадим Никитин.
Банк России уже рекомендовал кредитным организациям консервативно оценивать риски и устанавливать лимиты, замечает завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Ключевыми остаются качество активов, их надежность и ликвидность, добавила она.
Инновационные подходы, такие как надзорное стресс-тестирование, которые станут обязательными с 2028 года, направлены на укрепление банковской устойчивости.
— Для банков важно иметь запас капитала, чтобы выдерживать удары рыночных стрессов, — рассказывает Ольга Захарова. — Стресс-тесты помогут выявлять уязвимости и стимулировать накопление достаточных резервов.