Бег за криптотенью: ЦБ запустит масштабные проверки виртуальных активов

В начале 2026 года Банк России планирует комплексное обследование вложений в криптовалюты и объема кредитования компаний, работающих в этой сфере. Решение регулятора отражает усиливающееся внимание к рискам и возможностям цифровых финансовых активов, которые уже сегодня влияют не только на мировые рынки, но и на российскую экономику. Кроме того, ЦБ планирует обследовать вложения физлиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Подробности — в материале «Известий».