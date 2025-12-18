Баррель с потолка: почему Россия зафиксировала отказ от чужих цен на нефть

Продление запрета на поставки нефти по потолку цен — это прежде всего политический и юридический шаг, а не инструмент управления рынком. Он фиксирует отказ России играть по навязанным правилам и показывает, что ожиданий скорого смягчения санкционного режима в Москве не испытывают как минимум до лета 2026 года. Для мирового рынка это означает сохранение статус-кво с повышенной долей неопределенности, а для России — продолжение экспорта в условиях дисконтов и давления, к которым страна уже научилась адаптироваться, но которые по-прежнему остаются серьезным вызовом.