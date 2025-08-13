Банкир из Эстонии утратил доступ к приобретенным в 2015 году ETH на $1 млрд

В настоящее время, при курсе «эфира» более 4 600 долларов, его приобретение обошлось бы свыше 1,16 миллиарда долларов.
Лохмус — один из основателей эстонского LHV Bank, являющегося крупным частным банком страны. К криптовалютам он начал проявлять интерес еще в начале 2010-х годов и неоднократно упоминал о покупке ETH во время публичных выступлений.
В 2023 году он сообщил, что утерял приватный ключ от своего кошелька и теперь не может получить доступ к средствам. По его словам, тогда аппаратные кошельки не были широко распространены, а вопросы надежного хранения криптовалюты практически не обсуждались.
Кошелек с 250 000 ETH с момента проведения ICO остается неактивным.
