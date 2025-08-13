Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банкир из Эстонии утратил доступ к приобретенным в 2015 году ETH на $1 млрд

Эстонский предприниматель Рейн Лохмус в 2015 году инвестировал 75 тысяч долларов в криптовалюту Ethereum, приобретая монеты в ходе первичного размещения (ICO) по цене 0,30 доллара за единицу. Впоследствии предприниматель сообщил об утрате доступа к своему криптовалютному кошельку.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В настоящее время, при курсе «эфира» более 4 600 долларов, его приобретение обошлось бы свыше 1,16 миллиарда долларов.

Лохмус — один из основателей эстонского LHV Bank, являющегося крупным частным банком страны. К криптовалютам он начал проявлять интерес еще в начале 2010-х годов и неоднократно упоминал о покупке ETH во время публичных выступлений.

В 2023 году он сообщил, что утерял приватный ключ от своего кошелька и теперь не может получить доступ к средствам. По его словам, тогда аппаратные кошельки не были широко распространены, а вопросы надежного хранения криптовалюты практически не обсуждались.

Кошелек с 250 000 ETH с момента проведения ICO остается неактивным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».